Fa menys d’una setmana que Salelles II i Tonet IV es veien les cares en la final del Campionat Individual de raspall. Tonet IV va eixir victoriós d’un enfrontament que guarda una gran amistat. Així es va reflectir en la prèvia i en el lliurament dels trofeus, però ara tornen a ajuntar-se com el gran reclam del Trofeu Ajuntament de Castelló de Rugat - Frutas Bollo. Ambdós pilotaris formaran amb Sergi a la punta.

El trofeu castellonenc és el primer aparador del calendari estival en la raspada. Un torneig que mesura les forces dels millors pilotaris amb quatre trios descomunals amb un format curt, compost per semifinals i final, en menys d’una setmana.

Salelles II, Tonet IV i Sergi obriran la primera eliminatòria el pròxim dimecres. El trinquet de Castelló de Rugat viurà un duel frenètic, ja que a l’altre costat no hi ha res per a envejar. Iván, Raúl i Ricardet formen un equip que aspira a tot.

El segon trio finalista eixirà del trinquet de La Llosa de Ranes, el dia 16 de juliol. Montaner, Brisca i José o Vicent, Lorja i Murcianet. Un dels dos lluitarà pel títol el dia 20 de juliol, de nou al recinte castellonenc.

Sense cap dubte, la festa per equips està assegurada després d’un mes on va predominar el mà a mà. El ‘Trofeu de l’Ajuntament de Castelló de Rugat - Frutas Bollo’ és la primera cita estival de l’estiu en raspall, però cal recordar que en escala i corda està en marxa el ‘Trofeu Diputació d’Alacant’ i demà donarà inici el ‘Trofeu de Dénia’