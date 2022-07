Els tres dies més grans del trinquet de Massamagrell corresponen a les semifinals i la final del Trofeu Tio Pena, que a més commemora les festes fundacionals del poble. I hui es completarà la primera sessió amb un cartell on el principal reclam serà el retrobament dels finalistes del passat mà a mà, Puchol II i Marc. Els dos pilotaris continuen estant com una poma, tal com han continuat demostrant en les partides del dia a dia i en els altres trofeus d’estiu per als quals han estat requerits.

Pel que fa a les respectives parelles de ball, el campió de Vinalesa formarà amb Salva. El de Massamagrell tal vegada no estiga en la primera línia dels mitgers, però esta circumstància canvia quan s’anuncia a sa casa, on sí que pot jugar de tu a tu contra qualsevol figura. A més a més, la seguretat del veterà pilotari és la millor ajuda que pot tindre el seu company, que en teoria agafarà més joc. El mitger de l’altre equip és Javi, la qual cosa garanteix que la parella que vestira de blau tinga quinze en les dues línies. Per al de Massalfassar, a més, el trinquet de Massamagrell és un dels més propicis per al seu joc.