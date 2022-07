El 39 Campionat Autonòmic de raspall Trofeu Diputació de València Gran Premi aproop! telecom va celebrar durant el cap de setmana les finals femenines de Primera, Segona, Tercera i les tres categories de Quarta. El carrer de l’Església de Bicorp va coronar a los equipos de Bicorp, Beniparrell, Borbotó, Montserrat, Xeraco i Beniarbeig-El Verger en la 16ª edició femenina del torneig com a grans campions.

PRIMERA

A la màxima categoria, Cooperativa El Progreso Bicorp A va conquistar novament el títol, i ja van sis en el Autonòmic de raspall. Victoria i Mar, que enguany jugaven ‘a casa’, s’imposaren per 40-30 a l’Estudi Martí Borbotó A d’Irene, Amparo i Anabel per el resultat de 40-30 en una vibrant partida i enmig d’un gran ambiental carrer a la localitat de la Canal de Navarrés.

En un escenari pràcticament nou per als dos equips, ja que habitualment és al trinquet municipal on juga l’equip femení bicorpí, la parella roja sempre va dominar al marcador, des que al principi de la partida trencaren la treta d’Irene i asseguraren la pròpia per a establir el 15-5. Les blaves reaccionaren i s’apuntaren el joc des del dau, però amb la solidesa de Victoria al traure i al rest i la contundència de Mar al mig els dos següents jocs caigueren del seu costat.

Amb 25-10, Irene, Amparo i Anabel reviscolaren, començaren a trobar-se més adaptades al carrer i pujaren una marxa per tal de plantar cara a les seues rivals. Fruit d’això van ser els dos jocs consecutius que s’embutxacaren, per a retallar diferències i col·locar-se un joc per baix (25-20). Tot i els seus intents, Victoria i Mar no van tremolar i mantingueren distàncies assegurant la seua treta i aconseguiren el triomf amb el 40-30 final, que va fer esclatar l’alegria entre el nombrós públic local assistent a la partida.

Fina García, alcaldessa de l’Ajuntament de Bicorp; Ricardo Escribá, Area Retail Sales Manager d’aproop! telecom; i José Daniel Sanjuán i Ricardo Sales, president i vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana de l’àr ea de Raspall, s’encarregaren del lliurament de medalles i trofeus a les campiones i subcampiones de la màxima categoria. .

SEGONA

Ajuntament de Beniparrell B es va apuntar el títol de la segona categoria del Autonòmic de raspall després de superar a Xeraco B per 40-25. El trio format per Paula, Mireia i Noelia va confirmar el seu domini durant tot el campionat, on només va perdre una de les 16 partides prèvies, i va superar a l’equip xeraquer d’Àngela, Júlia i Lucia.

TERCERA

El títol de l’Autonòmic de rapall de la categoria de bronze va caure del costat de l’Estudi Martí Borbotó D, que va guanyar l’ajustadíssima final contra Justo Ballester Meliana C. L’equip valencià, amb Lucía, Silvia i Laura, va superar al trio melianer format per Susanna, Isabel i Anna en una partida molt emocionant.

QUARTA

Lanzadera Montserrat es va apuntar el campionat de Quarta A. Alba i Belén van superar per 20-40 al conjunt del Genovés D, format per Laura, Amaia, Carmen i Carla. A Quarta B, l’equip de Xeraco C es va adjudicar el triomf contra la formació de Sella A. Carmen, Patricia i Julia dominaren per 30-40 al trio de Vanessa, Mar i Maria.

Per últim, a Quarta C el títol se’n va anar cap a l’equip de Beniarbeig-El Verger B. La parella alacantina d’Ali i Maria va imposar-se també per 20-40 al Genovés G, integrat per Paula, Maria, Silvia i Ana.

A més de l’alcaldessa, Fina García, acompanyaren a les jugadores en el lliurament de premis de la resta de categories Nuria Mengual, regidora d’Esports de Bicorp, a més de l’alcalde d’el Genovés, Pere Revert, i dels també regidors d’Esports Vicen Martínez (Beniparrell), Evaristo Salom (Xeraco) i David Mas (Sella).