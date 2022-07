Una vegada coneguts els equips campions de les categories femenines, el carrer de l'Església de Bicorp tornarà a vestir-se de gala per a acollir els dies 23 i 24 de juliol les finals masculines de la 39 edició del Campionat Autonòmic de Raspall Trofeu Diputació de València Gran Premi aproop! telecom. El passat cap de setmana es completaren les semifinals de Primera, Segona i Tercera amb les partides de tornada, mentre que les de Quarta ja tenien decidits els finalistes.

PRIMERA

Bicorp i Xeraco seran els protagonistes de la final de la màxima categoria. Els de la Canal de Navarrés tornen a jugar la final, com van fer l'any passat, però esta vegada a casa, al seu carrer on han jugat tot el campionat. Amb una fase regular quasi perfecta i unes semifinals on s'han desfet del Genovés sense objeccions (10-40 i 40-15), els bicorpins somien amb tornar a guanyar un títol que es resisteix des de 2017, quan van conquistar el campionat a la final jugada a Polinyà de Xúquer.

Xeraco també estigué en aquella final de fa cinc anys i tornarà a estar a la final d'enguany, gràcies a la també doble victòria a semifinals contra Alzira (30-40 i 40-15). De fet, Bicorp i Xeraco van coincidir durant quatre anys consecutius, del 2014 al 2017, a la final de l'Autonòmic. Al 2014, a Sumacàrcer, s'imposaren els de la Canal. Un any després, a Gavarda, els de la Safor tornaren la moneda i es proclamaren campions. Al 2016 i 2017, tant al Genovés com a Polinyà, Bicorp acabà fent-se amb el triomf. Xeraco va disputar també les finals de 2018 (a Gavarda) i 2019 (a Beniparrell), amb un subcampionat i un campionat respectivament.

El que és indiscutible és que els dos són uns clàssics de la competició i els clubs amb més títols de l'Autonòmic, 17 en el cas dels xeraquers i 7 en el cas dels bicorpins, i que el matí del 24 de juliol un dels dos augmentarà el seu ja envejable palmarés.

SEGONA

Decathlon Alzira B i Les Alcusses Moixent A són els candidats a conquistar el títol de la categoria de plata. Els alzirenys s'imposaren a semifinals a Quatretonda, amb un 15-40 a l'anada i un 40-35 a la tornada. Els de la Costera, amb el factor canxa en contra, van deixar fora a Lanzadera Montserrat amb un 40-5 als Xocats i un 20-40 al carrer montserrater.

TERCERA

Ontinyent A i Castelloner B aspiren al títol de Tercera. Ontinyent va resoldre la seua eliminatòria contra Ajuntament de Beniparrell H amb un 25-40 a l'Horta Sud i un 40-5 a la Vall d'Albaida. El duel entre Castelloner B i el CPV Vicent Signes Real de Gandia A va estar d'allò més emocionant. Els de la Safor guanyaren al trinquet de Castelló per 25-40. Els de la Ribera Alta aconseguiren igualar a la tornada i, a la pròrroga al millor de tres jocs, s'imposaren 2 a 1 per a signar un resultat final de 30-50 i obtindre el bitllet per a la final.

QUARTA

Els finalistes de Quarta A seran Ontinyent B, botxí de Fusion Ribera Alzira C, i Turismo Rural Bicorp C, que va eliminar a Oliva. A Quarta B, Intersemillas Tamborí València B i Cepsa Alzira D seran els finalistes, després de superar a Xeraco D i Ajuntament de Beniparrell I respectivament. Per últim, a Quarta C, Faense Alzira F i Sumacàrcer lluitaran pel campionat. Pel camí es quedaren altres dos equips alzirenys, Up! School English Alzira G i Pizzeria Martinelli Alzira E.

FINALS 23 I 24 DE JULIOL (HORARIS PER CONFIRMAR)

PRIMERA

BICOROLIVA BICORP A - CLUB PILOTA XERACO A

SEGONA

DECATHLON ALZIRA B - LES ALCUSSES MOIXENT A

TERCERA

ONTINYENT A - CASTELLONER B

QUARTA A

ONTINYENT B - TURISMO RURAL BICORP C

QUARTA B

INTERSEMILLAS TAMBORÍ VALÈNCIA B - CEPSA ALZIRA D

QUARTA C

FAENSE ALZIRA F - SUMACÀRCER