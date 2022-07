Parlar de Tonet IV és parlar d’altre nivell. El mitger del Genovés continua en estat de gràcia després de proclamar-se per tercera vegada campió de l’Individual. Ahir, en la primera partida que jugava després d’alçar el títol del mà a mà, Tonet IV va liderar el seu equip per a classificar-se a la final del ‘Trofeu Ajuntament de Castelló de Rugat - Frutas Bollo’ en la modalitat de raspall. Ben secundat per Salelles II, al rest, i Sergi, a la punta, el trio va superar a Iván, Raúl i Ricardet per 30-20 i lluitarà pel torneig el pròxim dimecres al recinte de la localitat de la Vall d’Albaida.

No és que Tonet IV fera una cosa excepcional. El mitger va portar el pes del joc del seu equip en acumular colps, pegar fort i parar les pilotades rivals. Tot el que no siga açò seria una decepció per a l’aficionat, però el genovesí no baixa el ritme.

No obstant això, els rojos van veure perillar el seu avantatge per no tancar a temps el marcador. Després que Iván, Raúl i Ricardet sumaren el primer joc des de la treta, els blaus van veure com els contrincants s’emportaren tres tantejos seguits. Amb 15-5, Salelles II, Tonet IV i Sergi van col·locar-se amb ‘val i net’, però no van sentenciar, donant esperances a Iván i companyia. Encara que les diferències es van retallar, la sensació era que els rojos s’adjudicarien el triomf, i així va ser.

La següent cita serà el pròxim dissabte al trinquet de La Llosa de Ranes amb la segona semifinal.