L’estiu és època de novetats i Benissa viurà hui una partida nocturna (23.00 hores) per a decidir a l’última parella semifinalista en el ‘Trofeu Diputació d’Alacant’. Francés i Álvaro Gimeno s’enfrontaran amb Salva Palau i Pere en una sessió golfa que busca evitar les altes temperatures d’este període estival.

Per un costat, Salva Palau torna a un torneig on quasi assaboreix l’or la temporada passada. El d’Alginet va quedar subcampió amb Félix. Ara, Palau afronta un nou repte per a demostrar que el seu lloc està amb les figures. Ho farà acompanyat d’un mitger experimentat com és Pere, el qual aporta perill a l’hora de tancar quinzes buscant la corda.

A l’altre costat està un equip més jove. Francés és un dels rests amb més classe del circuit. Un pilotari dels que agrada a la càtedra i que, guarda una gran trajectòria, tot i la seua joventut. Per davant estarà Álvaro Gimeno amb l’oportunitat de demostrar les seues qualitats com a mitger i consagrar-se en esta posició.

El guanyador d’esta eliminatòria es jugarà la classificació a la final contra Giner i Carlos. Una partida que es disputarà en el trinquet d’Ondara, el dia 28 de juliol.