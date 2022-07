El Trofeu Mancomunitat de la Safor se celebra del 24 al 31 de juliol amb tres jornades dobles, amb categoria masculina i femenina. Dos semifinals i una final tant en homes com en dones d’Elit Femenina composen la competició que arranca aquest diumenge a Bellreguard. Este dijous s’ha presentat la competició a Gandia, amb la presència de la presidenta de la Mancomunitat de la Safor, Assumpta Domínguez, el president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán, i les jugadores i jugadors del torneig.

El format de la competició serà de tres jornades dividides en dues jornades per a les semifinals tant masculines com femenines, i una última jornada per a la final, amb els trinquets de Piles i Bellreguard d’escenaris. En la primera semifinal d’Elit Femenina, el diumenge 24 a partir de les 17:00h a Bellreguard Victoria i Natalia jugaran contra Ivet, Amparo i Marina, mentre que en la primera semi masculina el duel serà entre David i Sergi contra Favarero i Momparler.

El dijous dia 28 de juliol se celebrarà la doble segona semifinal des del trinquet de Piles a partir de les 17:00h. En Elit Femenina, Aida i Fanni s’enfrontaran a Irene i Anabel, mentre que en la competició masculina el duel serà entre Bonillo i José, per una part, i Boronat i Ibiza, per l’altra.

Les finals estan previstes per al diumenge 31 de juliol al trinquet de Bellreguard, a partir de les 17:00h.

