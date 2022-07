El primer equip del club local, Bicoroliva Bicorp A, va aconseguir una nova copa de campions per a les seues vitrines, i ja en porta huit, ja que derrotaren al Xeraco A en la gran partida jugada el diumenge pel matí. El marcador final de 40 a 15 no demostra tot el que varen jugar els jugadors que protagonitzaren la final absoluta del torneig. L'enfrontament, que va viure uns primers compassos prou igualats, va anar decantant-se de manera favorable per als locals, que amb un gran Victor al traure, Borja molt resolutiu en la punta i Mario destacant als dos costats de la canxa amb unes raspades de punta a punta del carrer, s'afermaren com al millor equip de la temporada en el campionat de carrer. Poc pugueren fer el combinat de Xeraco, tot i que no deixaren d'intentar-ho en cap moment, canviant jugadors de posició o entrant Jeffry per Guille.

El traure fort per damunt de la vorera de Bicorp va ser determinant per a complicar als jugadors de Xeraco els jocs al rest. Mentre que quan passaven els de la Safor al traure, la pilota de vegades pegava en les portes o balcons de la canxa natural de joc. El lliurament de trofeus, realitzat en un carrer de pilota completament ple de públic, va còrrer a càrrec del diputat d'esports, Andres Campos, Jose Daniel Sanjuan, president de la FPV, Ricardo Escrivà, representant d'Aproop, i Ricardo Sales, vicepresident de raspall de la FPV. També es varen fer diferents sortejos de material per als presents, cortesia de l'empresa patrocinador Aproop i del club local.

Les altres categories

Per la vesprada del diumenge es va viure la final de segona, amb els equips Decathlon Alzira B i Les Alcusses Moixent A com a contendents. Una partida molt renyida, que es tancava amb un resultat de 40 a 30 favorable a l'equip de la Ribera en la última de les partides del campionat. Enriko, Antonio i Trini, jugadors de l'Alzira B, aconseguien d'aquesta manera tornar a la màxima categoria del campionat en la pròxima edició. Julian, Cano i Blai, integrants del Moixent, lluitaren fins l'últim quinze pero no pogueren derrotar al trio rival.

La final de tercera categoria va ser per al Castelloner B, que va deixar en 25 a l'Ontinyent A en la última partida de les jugades la vesprada del dissabte. David, Edu i Pepe, representants del club de la Ribera, varen complir amb les seues funcions, destacant el rest de Pepe i Edu, que fou determinant per al desenvolupament de la partida.

Prèviament va tindre lloc la partida de quarta A, on els joves jugadors locals del Bicorp C, Hugo, Alejandro i Javi, guanyaren altre trofeu de campions per al seu club. En aquest cas, de manera prou clara, quedant l'electrònic 40 per 20, jugant davant l'Ontinyent B.

Pel matí, es va resoldre pel mateix resultat la final de quarta B entre el Tamborí de Valencia B i l'Alzira D. Els jugadors del cap i casal varen adaptar-se millor al joc en carrer, mentre que els seus rivals varen jugar atenallats pels nervis de jugar una final. La primera de les finals que es disputaren en aquest intens cap de setmana, va correspondre a la quarta categoria A. En ella la formació de Sumacarcer va aconseguir un triomf treballat, tot i el 40 a 15 final, davant l'Alzira F.

Els trofeus de les finals de les diferents categories de tot el cap de setmana varen ser lliurats per Nuria Mengual, regidora d'esports de l'Ajuntament de Bicorp, entitat que s'ha volcat completament en la celebració d'aquestes finals, pel vicepresident de la FPV, Rafa Vidal, l'alcalde de Sumacàrcer, David Pons, i la regidora de Sumacàrcer, Pilar Mena.

Resultats de les finals de la 39ª edició del Campionat Autonòmic de Raspall - finals masculines

Primera:

Bicoroliva Bicorp A (Victor, Mario, Borja i Armando) - 40

CPV Xeraco A (Guille, Punxa, Josep, Jeffry) - 15

Segona:

Decathlon Alzira B (Antonio, Enrique i Javier) - 40

Les Alcusses Moixent A (Julian, Fran i Blai) - 30

Tercera:

CPV Castelloner B (David, Pepe, Edu,Carlos) - 40

CPV Ontinyent A (Vicent, Abel i Alejandro) - 25

Quarta A:

Turismo Rural Bicorp C (Hugo, Javier i Alejandro) - 40

CPV Ontinyent B (Raul, Ismael i Simon) - 20

Quarta B:

Intersemillas Tambori B (Dani, Moises, Juan i Pablo) - 40

Cepsa Alzira D (Cristian, Hector i Samuel) - 20

Quarta C:

CPV Sumacarcer (Pau, Carlos i Cristian) - 40

Faense Alzira F (Jose Luis, Oscar i Borja) - 15