El carrer de Canalejas de la localitat d'Agost va albergar aquest cap de setmana les finals de la XXX edició de la Lliga de Palma Trofeu Diputació d'Alacant. La localitat alacantina va poder gaudir dels millors equips d'aquesta temporada de la modalitat, per la qual cosa els seus veïns van poder presenciar tres interessantíssimes finals.

El gran triomfador de la jornada va ser l'equip de Relleu Telecom que es va convertir campió de la primera categoria de Palma contra el CPV Benidorm, amb aquest títol els de Relleu van aconseguir el seu quart trofeu consecutiu de la màxima categoria. L'equip campió va jugar amb Sergi Belda, Santi Ferrer, Rafa Brotons, Jorge Cabot, Rubén Cabot i Raúl Ruiz, mentre que Benidorm va alinear a Paco Juan, José Luis Calvo, Juan Ripoll, Daniel Martínez, Manuel Davo i Luis Navarro. La final va començar amb els campions molt ficats en la partida i amb un gran nivell de joc, que els va fer sumar fins a 6 jocs consecutius en els quals no van donar cap opció als seus rivals. Amb el 6 a 0 els jugadors de Benidorm van començar a jugar millor, segurament perquè van començar a jugar sense pressió que els va fer guanyar confiança en si mateixos i van poder guanyar dos jocs consecutius per a posar-se 6 a 2. En aquest moment es va igualar una mica la final i es van veure jocs més disputats, en el qual sumaven un joc cada equip fins al 7 a 3. Finalment, l'equip de Relleu va sumar tres jocs més consecutius que els va donar la victòria per un contundent 10 a 3.

En la segona categoria de Palma, l'equip d'Agost format per José Carbonell, Lluís Mira, Ramón Castelló, Alejandro Castelló i Esteban Sevilla van alçar el títol de campions, després d'imposar-se per un clar 10 a 2 a l'equip del CPV Vall de Laguar que va jugar amb Damià Mas, Roc Mas, Vicent Mas, Juanjo Mengual, Roberto Mengual, José Ballester i Marc Mengual.

Finalment, en la tercera categoria de Palma es va convertir campió el CPV Xixona amb Sergi Sala, Aitor Sala, Adrián Álvarez, Alexis Zaragoza, Pascual Soler i Jordi Sala, aquests es van imposar per 10 a 3 al CPV Cocentaina format per Santi Lapeña, José Manuel, José Ramón, David Cita, Kike Miravalles i Joan Company.

Les autoritats que van ser presents i van entregar les medalles van ser; l'alcalde d'Agost, Juanjo Castelló, el president de la FPV, José Daniel Sanjuan, el regidor d'esports d'Agost, Ramón Martínez, el regidor d'esports de Relleu, Juanjo Pérez i el regidor d'esports de Cocentaina, Octavio Cerdà.

Finals XXX Lliga de Palma "Trofeu Diputació d'Alacant"

Primera categoria:

RELLEU TELECOM – 10 – 3 – CPV BENIDORM

Segona categoria

CPV AGOST – 10 – 2 – CPV VALL DE LAGUAR

Tercera categoria

CPV XIXONA – 10 – 3 – CPV COCENTAINA