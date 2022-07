Independentment de l’atractiu i l’interés de la partida, la final del Trofeu Tio Pena de Massamagrell suposa una festa per a la pilota i els bons aficionats per resultar, a més, una vesprada de germanor, retrobaments, històries i anècdotes dels presents, que a més seran convidats a berenar orxata i rosquilletes a peu de pista, en les mateixes lloses on després es decidirà el títol.

Hui conclou l’edició número trenta-dos del reconeixement al creador d’una nissaga i d’un recinte emblemàtic i el cartell, com no podia ser d’una altra manera, és dels millors que es poden oferir en l’actualitat, amb Marc i Javi mesurant les seues forces davant José Salvador i Tomàs II. La final apunta a un duel de pegar molt darrere i d’afinar la punteria davant tenint en compte que jugaran dos dels restos més contundents i dos dels mitgers amb més facilitat per a acabar el quinze. Una altra mostra de la qualitat dels aspirants al títol són els rivals que han superat en les semifinals, com és el cas de Puchol II i Salva i de Soro III i Nacho. La sessió començarà a les 17.00 hores amb la final juvenil que enfrontarà a Alejandro i Guillem contra Adrián II i Javi.