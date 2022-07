El Trofeu de la Pobla de Vallbona és un dels tornejos de més recent creació. Tant és així, que enguany complirà la quarta edició. Però, en el temps que porta disputant-se, ha aconseguit que es considere una de les cites més interessants de la temporada estival, a la qual torna després de l’excepció de l’any passat a causa de la pandèmia.

Així ho van reconéixer els professionals de la pilota ahir en la presentació que va tindre lloc al consistori local. «Està convertint-se en un clàssic de l’estiu i per a l’aficionat resulta molt atractiu. El de la Pobla de Vallbona és un trinquet que em va bé, encara que trobe que ens va bé a tots perquè és molt jugador. Per tant, serà una bona ocasió per a gaudir de la pilota». Va assenyalar Puchol II, que disputarà la primera semifinal amb Jesús com a company i amb Francés i Javi en la contra el dilluns 8 d’agost.

La segona semifinal tindrà lloc el dissabte 13 d’agost, amb José Salvador i Tomàs II mesurant les seues forces contra Genovés II (petició ‘obligada’ de l’ajuntament pel fet de la seua retirada) i Nacho. El mitger també va parlar en la presentació: «este trofeu és un dels importants de l’estiu i per tant és una satisfacció estar entre els pilotaris escollits perquè això significa que estàs fent-ho bé», va dir.

Aspirants

A més, Puchol II i Nacho van destacar la creació del nou trofeu de promeses, que es completarà els mateixos dies 8 i 13 per a les semifinals, i el 20 d’agost per a les dos finals. La primera eliminatòria enfrontarà a Adrián II i Javi contra Quique i Morrat. I en la segona, Carlos Donat i Òscar jugaran contra Vicent i Muedra II.

A la Pobla de Vallbona van acudir ahir alguns dels aspirants. «Estem molt agraïts pel fet que hagen contat en nosaltres perquè entrar en esta dinàmica de jugar trofeus ens il·lusiona», va dir Carles Donat. «Jugar este tipus de partides ens ajuda a millorar el nostre nivell i a aconseguir l’objectiu d’arribar on ho han fet les figures que jugaran després de nosaltres», va afegir Muedra II.