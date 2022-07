Quasi un mes després del seu començament, el Trofeu Diputació d’Alacant encara ja la recta final fins a la cloenda del pròxim diumenge al trinquet de Murla. Hui, en eliminatòria programada al trinquet d’Ondara, es coneixeran els rivals pel títol de Pere Roc II i Conillet. Els aspirants són Giner i Carlos, així com Salva Palau i Pere.

La semifinal apunta a bona per les actuacions dels dos equips en les partides anteriors. Probablement, la càtedra es decante per Giner i Carlos en el moment de fer la postura inicial en les travesses perquè l’escaleter de Murla continua sent un dels valors més segurs i a l’alça de la pilota professional. Giner està de moda i és un dels favorits de l’afició, a més per mèrits propis.

El fet que Carlos siga un dels punters més fiables és un altre bon argument. D’esta manera, la parella té molta pegada darrere, definició davant i gran capacitat de defensa en les dos línies. Però atenció perquè la de Salva palau i Pere és una parella totalment contrastada. En esta edició del campionat, i en l’anterior, en la qual van arribar a la final.

Ací n’hi ha, sobretot, pólvora per a fer mal als contraris. Darrere, en l’esquerra del net del gran Juliet, que continua tenint una de les pilotades més poderoses, però cada dia més controlada. L’experiència comença a ser un grau en el jove pilotari d’Alginet, que cada vegada situa més sovint a la dels huits gallons en el lloc on correspon.

En Pere, això de carregar i acabar el quinze és matemàtic quan està bé per a jugar i ara és un d’eixos moments. A més, el mitger agafa ànim quan s’anuncia davant la seua parròquia de la Marina. I per a tornar pilotes, els dos jugadors poden ser igual de complicats de superar que els seus rivals.

