La jornada d’ahir en la pilota professional va estar marcada per les victòries dels equips de Soro III i Moltó. Més enllà dels triomfs, cal destacar l’alt nivell oferit per ambdós jugadors. L’estat de forma en el que es troben els antanys campions del mà a mà és una gran notícia de cara a la Copa que iniciarà una vegada acabe la temporada estival amb les màximes aspiracions possibles.

Soro III va fer una gran parella amb Santi per a ser els primers classificats a les semifinals del ‘XIV Trofeu Diputació de Castelló’ en la modalitat d’escala i corda. El 60-50 sobre De la Vega i Hilari va ser el resultat d’una partida on els rojos van dur la iniciativa d’inici i això va resultar clau per al final.

I és que De la Vega i Hilari van ficar-se en la partida en el moment que Soro III i Santi ho van permetre. La pegada de Soro III es va combinar a la perfecció amb l’encert de Santi encarant les galeries, però amb 45-30 van aparéixer els primers dubtes i els blaus van guanyar en confiança.

Les forces es van igualar i la parella blava va començar a disparar amb l’encert que li faltava abans. Amb tot açò, aquell equip que jugava al rest es feia amb el tanteig. De la Vega i Hilari van arribar a situar-se a un joc (50-45 i 55-50), però quan disposaven per a igualar a 55 des del dau, els blaus van malbaratar un ‘val i 15’. Així, Soro III i Santi jugaran les semifinals amb el vencedor del duel de José Salvador i Guillermo amb Giner i Bueno.

Raspall

El ‘I Trofeu de Xeraco - Gran Premi MasyMas’ en la modalitat de raspall va descobrir ahir al segon equip que lluitarà pel títol. Moltó i Canari completen el cartell de la gran final, on esperaven Badenes i Brisca. Tot es decidirà el pròxim divendres en el trinquet xeraquer.

Per aconseguir la classificació, Moltó i Canari van superar a Iván i Raúl per 25-15. Els vencedors van començar trencant el rest, i després que el dau es tornara en protagonista en l’anotació, els blaus van igualar a 15 en sumar des del rest. Això no obstant, la contestació va ser ràpida i els rojos van tancar dos jocs seguits per a signar el bitllet a la final.