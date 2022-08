Ja ha arribat el dia. Genovés II s’ha acomiadat este dimecres com a jugador professional de pilota valenciana. La vaqueta diu adeu a la figura i ara dona pas a la llegenda. Això no obstant, la retirada esportiva no significa que el rest abandone els trinquets. Ho fa de manera oficial, però continuarà jugant partides, ara com a amateur. A més, està previst per part de la Fundació per la Pilota, entitat gestora del circuit professional, un homenatge amb Genovés II com a cap de cartell principal. Cal recordar que José Cabanes i Corcera busca seguir amb el vincle amb la pilota i, per este motiu, és un dels candidats en les eleccions a la presidència de la Federació de Pilota.

Respecte a l’última partida de Genovés II, la llegenda ha caigut en el frontó de Vinalesa. Genovés II i Salva Palau han perdut el duel que tancava la fase regular del ‘XVII Trofeu de Frontó EnerHi’ a mans de Puchol II i Bueno. El 41-32 ha significat dos punts per als de l’Horta Nord, i altra unitat per a l’equip de Genovés II. Una partida que queda en anècdota, ja que el resultat era insignificant a escala classificatòria, perquè ambdues parelles estaven descartades per a obtenir el bitllet a la final. Abans de donar inici al joc, l’Ajuntament de Vinalesa ha reconegut la trajectòria de Genovés II i la figura de son pare, Paco Cabanes ‘el Genovés’, amb la presència de la dona de Paco i mare de José, Maria Luisa, que ha rebut un ram de flors de mans de l’alcalde, Javier Puchol, antic company de trinquet de Paco i pare de Puchol II.