Genovés II serà homenatjat amb dues jornades moltes significatives. Tota una vida en els trinquets on tornarà els dies 10 i 16 de setembre en dos recintes especials. La retirada de José Cabanes i Corcera de l’elit a la conclusió d’este estiu, suposa l’acomiadament de la figura i la benvinguda a la llegenda. Una història que començarà a mitificar-se a Pelayo i El Genovés.

Uns emplaçaments amb una transcendència diferencial en la trajectòria de Genovés II. El primer, la catedral de la pilota valenciana. La canxa que ha vist passar els millors jugadors d’escala i corda, i on tants èxits i records deixa per a Cabanes. La segona, la instal·lació on va començar tot. El trinquet que ha vist créixer a Genovés II en una localitat, la seua, que guarda eixa mística amb la vaqueta.

La primera cita tindrà lloc el dia 10 de setembre al trinquet de Pelayo. Com a antesala a les dibuixades de la llegenda, hi haurà una partida prèvia (16.30 hores) que farà les delícies dels espectadors. Per un costat, Francés i Javi. Per l’altre, José Salvador i Félix. A continuació d’este duel vindrà el plat principal. Puchol II i Tomás II contra Genovés II, Nacho i Carlos. La llegenda s’ajunta amb el millor equip possible. La segona cita es traslladarà al trinquet del Genovés, el dia 16 de setembre, i repetirà el format del cartell anterior.

Solidària

Dues partides en una jornada de divendres que, a més, servirà per a una causa solidària. I és que la recaptació de les entrades anirà destinada a l’associació Aspromivise que treballa per a donar-li una major qualitat de vida a les persones amb diversitat funcional.

La Copa Caixa Popular de raspall obrirà la cita amb dos jugadors del poble del Genovés amb els quals la llegenda ha entrenat infinitud de vegades, Tonet IV amb Badenes i Raúl amb Moltó.

A la conclusió d’esta partida arriba la definitiva per a Genovés II. Esta vegada vestint de roig, la llegenda s’ajunta en esta ocasió amb Javi i, de nou, amb Carlos, també genovesí. Davant un trio alacantí, província que tant ha gaudit de José Cabanes en els seus trinquets. Pere Roc II, Santi i Héctor.