La Copa Caixa Popular arranca hui al trinquet de Castelló de Rugat. Serà en la modalitat de raspall i amb l’enfrontament de la parella local de Montaner i Lorja contra la de Xeraco amb Marrahí i Canari. En la disciplina d’escala i corda, la partida inaugural es jugarà el diumenge a Murla on el també equip local de Giner i Jesús tindrà en la contra al de Pedreguer-masymas de Pere Roc II i Pere.

La competició va complir ahir amb el ritual de reunir els participants en la presentació i en les seues intervencions hi hagué consens en el fet de destacar que el canvi de format afavorirà que hi haja més competitivitat. La variació és que d’una sola fase regular, que en acabar determinava els semifinalistes, s’ha passat a dos rondes i en la primera ja cauran els primers equips eliminats. «Este canvi redueix prou el marge d’error i haurem d’estar encertats des del primer quinze perquè et pots quedar fora ben prompte», apuntava el número u del raspall, Tonet IV.

El seu homòleg en el joc per dalt corda, Puchol II, està d’acord i a més considera que «és una variació innovadora i això pot ser atractiu per al públic».

El que no s’ha tocat és la configuració dels equips per parelles. El mateix Puchol II assegurava que ell prefereix jugar amb solament un company davant. I Santi, també: «A la majoria de mitgers ens agrada jugar en parella. És més exigent, perquè has de cobrir més forats, però és igual per a tots i és on pots demostrar el teu joc en plenitud», explicava el de Finestrat.

Tornen a la primera línia

En la present edició de la Copa Caixa Popular també és destacable la convocatòria de pilotaris que havien perdut presència en la primera línia de la pilota d’elit a causa de les lesions. Un és Francés. «Després de no poder arribar a lluitar per la Lliga, tinc moltes ganes de participar i fer un bon paper. Les coses estan anant bé últimament i tinc il·lusió per competir en un dels grans campionats que tenim durant la temporada», comentava.

Un altre és Badenes. «He tingut una lesió llarga enguany i tindre l’oportunitat d’estar amb els millors és una cosa que valore molt. Tinc a Tonet IV com a company i per tant no em puc queixar, però la resta dels equips són molt forts i n’hi haurà molta igualtat».