Ahir, Ian i Brisca van presentar la candidatura per a pensar en coses grans en esta VIII Copa Caixa Popular de raspall. El trinquet d’Ontinyent va veure com l’equip de La Llosa de Ranes va superar al conjunt local, amb Iván i Néstor, per 25 a 5. Una actuació que recorda quan Ian i Brisca van formar parella per alçar la Copa el 2020.

Brisca va estar immens. Cada pilotada seua tenia intenció i quan per darrere tens un pilotari com Ian, tot funciona. El rest va oblidar els fantasmes de les molèsties i va exhibir una gran treta i tècnica que va afavorir perquè el seu company rematara amb contundència. Els ontinyentins van tindre oportunitat d’igualar a 10, sense fortuna. Així, Ian i Brisca sumen dos punts per a encapçalar el grup A. La competició continua hui a Xeraco (18.00 hores) amb l’estrena de Badenes i Tonet IV, combinat del Genovés, contra Salelles II i Seve, binomi d’Oliva i líders del grup B gràcies a una partida sabatera en la primera jornada. Abans d’esta partida, Xeraco també servirà d’escenari per a la IV Copa 2 Caixa Popular de raspall (16.30 hores), on Rafa i Sergi es batran amb David i Ibiza. Escala i corda El trinquet ‘El Nel’ de Murla va donar ahir el tret d’eixida a la XV Copa Caixa Popular d’escala i corda. Pere Roc II i Pere, equip de Pedreguer - Masymas, van emportar-se els primers dos punts a véncer (60-55) a Giner i Jesús, parella representativa de Murla. Un resultat que deixa a les clares la competitivitat del duel i que els murlers també van sumar una unitat en arribar als 50 tantejos. Podia no haver sigut així perquè amb 35 iguals, Pere Roc II i Pere es van escapar 50-35, però Giner va reaccionar recuperant el millor nivell. LA PISSARRA Dilluns 12 de setembre | 16:30 Trinquet de Xeraco - Rafa i Sergi - David i Ibiza Dilluns 12 de setembre | 18:00 Trinquet de Xeraco - Badenes i Tonet IV - Salelles IIi Seve Dilluns 12 de setembre | 18:00 Trinquet de Càrcer - Moltó i Murcianet - Montaner i Raúl Dilluns 12 de setembre | 18:30 Trinquet de La Pobla de Vallbona - Francés i Guillermo - De la Vega i Héctor