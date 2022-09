El ‘XIII Campionat Individual de raspall CaixaBank femení professional-Trofeu President de la Generalitat Valenciana’ arriba de nou als trinquets i ho fa amb les millors jugadores de la Comunitat Valenciana.

A partir d'aquest dimarts dia 13, i fins al 15 d'octubre, seran 14 les jugadores que aspiraran a aconseguir un títol que, en els últims anys, ha sigut dominat per Victoria Díez, del CPV Bicorp. Les 14 pilotaris que aspiren al títol són l'esmentada Victòria Díez, Mar Giménez, Aida Vila, Amparo Martí, Ana Puertes, Myriam Vidal, Irene Badía, Anabel Castelló, Erika Botí, Fanni Mas, Ivet Romeu, Natalia Argente, Marta Martínez i Mireia Badia.

Victoria Díez suma quatre campionats del mà a mà, i els tres últims de manera consecutiva. L'actual campiona va aconseguir el seu quart campionat l'any passat gràcies a la seua victòria davant Mar, la seua companya del club de Bicorp. Precisament Mar va aconseguir el títol en 2015 en véncer a Noèlia de Beniparrell, i suma també tres subcampionats, els dels anys 2018, 2019 i 2021.

Si Victoria ha guanyat l'Individual en quatre ocasions, Ana de Beniparrell ho ha aconseguit en dues. Ho va fer en 2016 en véncer a Amparo de Borbotó, i en 2018 en imposar-se a Mar de Bicorp. Ana també té dos subcampionats, els dos quan va perdre en la final contra Victoria, tant en 2017 com el 2020.

De les jugadores que estaran en la present edició de l'Individual, també hi ha una altra pilotari que suma aquest títol. Myriam de l'Alqueria d'Asnar va véncer en 2013.

D'altra banda, l'Individual, que es juga des de l'any 2011, ha tingut també com a campiones a Ana de Borbotó (2011, 2012 i 2014), i Noèlia de Beniparrell (2013, any en què es van celebrar dues edicions).

“Estem davant un Individual molt interessant perquè les jugadores cada vegada estan oferint un espectacle de joc superior. És una aposta que iniciem i que va donant els seus fruits”, ha manifestat José Daniel Sanjuán, president de la Federació de Pilota Valenciana, que ha lloat el treball i esforç de les jugadores per a intentar créixer com a esportistes. “El ‘Campionat Individual CaixaBank’ és la millor oportunitat que hi ha per a veure de veritat el joc de cadascuna d'elles, i veure com d'alt és el seu nivell al mà a mà”, ha afegit Sanjuán.

Estem davant un Individual molt interessant perquè les jugadores cada vegada estan oferint un espectacle de joc superior. És una aposta que iniciem i que va donant els seus fruits José Daniel Sanjuán - President de la Federació de Pilota Valenciana

Per part seua, María Dolores Petit, directora comercial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, ha recordat l'interés per a fomentar i mantindre els valors de l'esport i, en concret, de la pilota valenciana per part de l'entitat: “Des de CaixaBank apostem pel nostre esport autòcton com a garantia, a més, d'una manera de viure i d'estar envoltats per les nostres arrels. La presència de CaixaBank en el món de la pilota valenciana està consolidada i arrelada encara més per l'aposta pels campionats femenins, que són ara mateix els que més impuls estan agafant”. Des de CaixaBank, Petit ha animat a totes les jugadores a donar el màxim d'elles en el trinquet, per a aconseguir “un Individual del més alt nivell”.

Des de CaixaBank apostem pel nostre esport autòcton com a garantia, a més, d'una manera de viure i d'estar envoltats per les nostres arrels María Dolores Petit - Directora comercial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana

Per a la consellera d'Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit, "s'ha treballat molt tant per part de la Federació com de CaixaBank, la Direcció General de l'Esport i els clubs per posar a la dona en el lloc que es mereix. Enguany és el primer campionat amb jugadores professionals, i com a dona i també com a aficionada estic molt orgullosa de les fites que s'han aconseguit, sobretot perquè estes xicones serveixen com a referent i hi ha moltíssimes més dones federades".