La Copa 2 Caixa Popular ja està en marxa, però encara no havia sigut presentada com a tal. Ahir, les figures i les joves promeses que participen en la competició van tindre l’oportunitat de donar-se a conéixer, com a mostra de la importància que té la competició. I l’acte es va dur a terme en la seu central de l’entitat financera valenciana, on es van congregar la gran majoria dels participants en les dues modalitats.

«Col·laborem en escoles i campionats de categories inferiors, on molts heu sigut partícips i ens quedava completar el tram que no s’estava complint: passar a la conversió en jugadors d’elit. Hi ha pilotaris que copen les places de dalt i calia un espai per baix perquè els que espentaven no tenien un lloc on mostrar-se», va explicar Paco Alós, director de RSC i Relacions Institucionals de Caixa Popular, el qual va conduir la presentació amb Joan Alepuz, president de la Fundació per la Pilota. Col·laborem en escoles i campionats de categories inferiors, on molts heu sigut partícips i ens quedava completar el tram que no s’estava complint: passar a la conversió en jugadors d’elit Paco Alós - Director de RSC i Relacions Institucionals de Caixa Popular «La competició va organitzada en paral·lel amb la Copa Caixa Popular i tractem que es disputen les partides dels dos campionats en el mateix dia perquè és un al·licient per als trinqueters i perquè els aficionats vegen el futur i present de la pilota. A més, tenim el mateix format i serà un èxit», va afegir Alepuz sobre una competició necessària. La competició va organitzada en paral·lel amb la Copa Caixa Popular i tractem que es disputen les partides dels dos campionats en el mateix dia perquè és un al·licient per als trinqueters i perquè els aficionats vegen el futur i present de la pilota Joan Alepuz - President de la Fundació per la Pilota Copa Caixa Popular En el vessant esportiva, el trinquet de Xeraco es va omplir ahir per a acollir una sessió doble de Copa Caixa Popular. En la competició absoluta, l’equip del Genovés de Badenes i Tonet IV va superar el d’Oliva amb Salelles II i Seve per 25-15. Els quatre pilotaris van jugar molt i tots van explotar les seues virtuts. Els restos van destacar especialment amb el traure i restant mentre que els mitgers van parar molta pilota i van carregar sense parar. El ritme va ser frenètic. Abans, en la Copa 2, David i Ibiza van superar amb comoditat i claredat Rafa i Sergi per 25-5. Hui toca Copa absoluta a Massamagrell on Soro III i Nacho s’enfrontaran a Marc i Santi. Si plou, la partida es traslladarà al trinquet de la Pobla de Vallbona.