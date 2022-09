Han començat molt forts. Marrahí i Canari demostren a cada partida que volen la VIII Copa Caixa popular de raspall. L’equip representatiu de Xeraco va sumar una nova victòria ahir al Nou Trinquet de Guadassuar. Dos triomfs en dues partides, no pots ser una cosa fútil. Ahir, Ian i Brisca, combinat de La Llosa de Ranes, van patir la bona associació que formen Marrahí i Canari. Un resultat de 20 per 5 per a encapçalar el grup A amb quatre unitats, les màximes possibles.

És una gran notícia que la pilota recupere al millor Marrahí. El de Castelló es troba a gust i això es transmet a l’aficionat. La força bruta que atresora es veu reflectida en la treta, en les raspades llargues que creuen la canxa i sobrepassen els murs. El millor exemple es va veure precisament en una errada. Marrahí va raspar des del 2 i la pilota se’n va anar al bolinxó de la galeria del rest. Un fet que denota la potència que guarda i les ganes d’esclafar al rival. Si tot això s’ajunta amb un pilotari de caràcter i garra com Canari. La combinació és guanyadora. I ahir no era fàcil. L’estrena de Ian i Brisca en la Copa va rememorar quan van alçar-la en 2020. Altra fórmula que assegura èxits, però que a Guadassuar es van trobar en una parella de dolç. Els dos primers jocs van caure ràpidament per a Marrahí i Canari, els quals encararen el tercer dos quinzes que presagiaven altre tanteig més. Això no obstant, la reacció blava va arribar per a retallar distàncies amb Brisca afortunat de cara l’anotació en llotgeta i galeria del dau. Una reacció que es va quedar ací, ja que la resta del duel va ser roig.