Al trinquet Pelayo van debutar ahir dos equips més de la Copa Caixa Popular d’escala i corda. El de Dénia de Francés i Félix va signar una actuació magnífica mentre que el d’Almussafes amb De la Vega i Tomàs II, que van caure per 60-40, va deixar clar que té mans i possibilitats, encara que va pecar d’irregular.

La partida va tindre molts bons moments. Darrere hi hagué molta qualitat i més pilotes passades així com un duel força cridaner en l’execució del dau. Davant, l’espectacle va estar en les rematades i la capacitat dels dos mitgers per a tallar corda i buscar les caretes, amb Félix tenint esta vegada més eficàcia que Tomàs II.

El moment clau es va donar quan el marcador reflectia 40-35 a favor dels després vencedors. De la Vega i Tomàs II van fer val en cinc ocasions, que no van concretar per a igualar a 40. A partir d’ací, Francés i Félix van dominar un poc més encara que es van haver de treballar el triomf.

També ahir, però en la Copa de raspall i al trinquet de Bellreguard, la parella de Castelló de Rugat de Montaner i Lorja es va imposar per 25-15 a la d’Ontinyent amb Iván i Néstor.

També va ser bona partida i els dos equips tingueren els seus moments per a marcar la diferència; Montaner i Lorja els van aprofitar i es van mostrar més sòlids com a conjunt.