Cada partida de la XV Copa Caixa Popular d’escala i corda és quasi a vida o mort. L’opció de ser un dels equips descartats a la conclusió de la primera volta, obliga a puntuar en cada duel. Un malson que Soro III i Nacho, equip representatiu de Benidorm no tindran, previsiblement. La victòria d’ahir sobre el combinat de Vila-real, amb José Salvador i Javi, per 60-50, deixa als actuals líders del grup A amb les màximes opcions de ser els primers a obtenir el bitllet per a la següent fase.

Els dos punts aconseguits al trinquet de Benidorm deixen a Soro III i Nacho amb quatre unitats. Només els queda una partida per a finalitzar la primera ronda, encara que els de la Marina Baixa podrien classificar-se sense jugar. Per exemple hui al trinquet de La Pobla de Vallbona (18.30 hores). Si la formació de Montserrat, amb Marc i Santi, no guanya al binomi local, amb Puchol II i Conillet, els benidormers tindran el passe matemàtic.