Ja tenim als dos primers classificats per a la segona ronda de la VIII Copa Caixa Popular d’escala i corda. Els equips representatius d’Oliva, amb Salelles II i Seve, i del Genovés, amb Badenes i Tonet IV, respiren tranquils perquè no seran els descartats a la finalització de la primera volta. Això és gràcies a la victòria d’ahir dels de la Safor davant el conjunt de Barxeta, amb Moltó i Raúl, per 25 a 5.

Salelles II i Seve van aconseguir els dos punts al trinquet d’Oliva en una partida on van ser prou superiors als contrincants, els quals van iniciar forts, però es van apagar amb el pas dels jocs. Amb este triomf, els olivers queden al capdavant del grup B amb cinc unitats. Per la seua part, Moltó i Raúl no estan descartats, però estaran pendents del que passe hui a Castelló de Rugat (18.30 hores).

Badenes i Tonet IV s’enfronten amb Vicent i Murcianet, formació de Castelló, amb urgència per a estos últims. I és que els barxetans es jugaran l’últim lloc amb els de la Ribera Alta. Ambdós combinats comparteixen el caseller sense puntuació i es batran en l’última jornada. Una cita on Vicent i Murcianet podrien anar amb avantatge si guanyen hui a Castelló de Rugat. Per la seua part, els genovesins busquen acabar la primera volta com a líders.