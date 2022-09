La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha organitzat l'acte d'homentage a la trajectòria de Paco Cabanes amb el títol 'Les mans del Genovés'. El tribut al mite de la pilota valenciana és a les 20:00 hores al Teatre Principal de València. A l'acte hi assisteix la consellera d'Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit i comptarà entre el públic amb representants de diferents institucions, familiars del pilotari i personalitats del mon de la pilota valenciana.

La consellera Tamarit ha volgut destacar que "la pilota valenciana va lligada ben fort al nom de Paco Cabanes i per això li retem aquest emotiu homenatge. Sense ell moltes coses no tenen sentit. Amb ell vam aprendre a estimar el nostre esport més genuí i a entendre que no és només un esport, forma part de la nostra cultural més arrelada. Per això volem que la seua família se senta ben acompanyada en aquest acte que celebrem un any després que ens deixara".

Conduit pels presentadors Xavi Blasco i Àlex Blanquer, l'homentage comptarà amb actuacions musicals de Tesa, Jonatan Penalba, Santero i los Muchachos, La Fúmiga i Esther, així com l'humor de Pere Aznar i Toni de l'Hostal.