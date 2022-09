El nou format de la VIII Copa Caixa Popular d’escala i corda obliga a lluitar cada quinze com si fora l’últim. Almenys, així es va veure ahir a Castelló de Rugat. Vicent i Murcianet no havien aconseguit cap unitat encara i ara ja compten amb dues al seu caseller. L’equip representatiu de Castelló va véncer al combinat del Genovés, amb Badenes i Tonet IV en les seues files. Un resultat de 25 per 15 que dona aire als castellonencs, ja que afrontaran l’última jornada amb menys pressió, encara que no sense perill.

I és que Vicent i Murcianet es juguen la plaça final del grup B per a la segona ronda amb els actuals cuers, la formació representativa de Barxeta que compta amb Moltó i Raúl. Amb els dos punts obtinguts a Castelló de Rugat, el conjunt de Castelló es queda en el tercer lloc del tauler, però no tenen garantida el passe matemàtic. El primer criteri de classificació en cas d’igualada a punts és el millor coeficient de tantejos favorable. Vicent i Murcianet guarden un coeficient negatiu de 15 tantejos, mentre que els barxetans tenen un balanç de 40 jocs negatius. Això significa que si els castellonencs arriben als 15 tantejos en la següent jornada, tindran el bitllet a la segona fase de la Copa Caixa Popular de raspall. Cal recordar que amb el nou format d’enguany, l’equip que queda en l’última plaça del tauler a la finalització de la primera volta, queda descartat per a la següent ronda. El resultat d’ahir també va deixar les primeres dues posicions fixes. Badenes i Tonet IV tenien oportunitat d’acabar com a líders del grup B. Una victòria els haguera pujat al primer lloc, però la derrota fa que es queden amb quatre unitats. Així, el privilegi com a caps de sèrie queda en mans de Salelles II i Seve, equip representatiu d’Oliva. No és una cosa fútil, ja que estes posicions determinen els rivals en la següent fase on es comença de zero. Els olivers jugaran contra els segons classificats del grup A, encara que no haran d’esperar a la resta de resultats d’eixe grup per a saber quin serà el tercer duo al qual s’enfrontaran. Això es deu al fet que la parella en més punts anirà al grup A de la segona fase i també competirà contra el millor tercer. Respecte a la partida, tot es va decidir amb 10 iguals. Vicent i Murcianet van trencar el dau de Badenes i Tonet IV després de tombar una oportunitat amb ‘val’ per als genovesins. La igualtat era màxima i els castellonencs es van aprofitar del fet que la treta de Badenes no era la millor que pot oferir perquè Murcianet s’encabotara en trobar la llotgeta i la galeria. Així, la resta de jocs es van decidir des del dau amb un gran duel entre Vicent i Tonet.