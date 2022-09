No fa massa que va començar la Copa Caixa Popular i ja comença a parlar-se d’eliminacions. Esta és la conseqüència del canvi en el sistema de competició, que ha passat d’una fase llarga a dos curtes. El campionat en la disciplina per dalt corda es trasllada hui fins a Ondara per a enfrontar a la formació de Montserrat de Marc i Santi contra la de Vila-real amb José Salvador i Javi.

Els dos equips han demostrat en el poc que han jugat que tenen potencial. Els de la Ribera Baixa són segons amb 2 punts en dos partides, i els de la Plana tercers amb 1 punt i una partida. En esta primera ronda, cada formació ha de disputar tres partides. La situació en la taula no és bona ni roín, encara que després d’esta vesprada, la situació podria canviar radicalment. Els dos equips estan en disposició d’assegurar-se la permanència si guanyen i deixen els rivals per davall de 50 i per tant sense puntuar. Pel que fa a la derrota, no seria sinònim d’eliminació, però sí una llosa molt pesada de portar fins que concloga la ronda tenint en compte que Soro III i Nacho són líders amb 4 punts i que l’equip que completa el grup és el de Puchol II, que va caure en el debut juntament amb Conillet encara que jugant molt a pilota. La Copa 2 també tindrà hui activitat. Al trinquet de Sueca, Diego i Muedra II pugnaran pel lideratge del seu grup contra Héctor i Bueno. I a Vila-real, Vicent i Álvaro debuten davant Alejandro i Guillermo, que van guanyar en la seua estrena.