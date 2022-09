La VIII Copa Caixa Popular de raspall compta amb una nova parella en la segona fase. La formació representativa de La Llosa de Ranes, amb Ian i Brisca, va obtenir el bitllet després de superar a la de Castelló de Rugat, amb Montaner i Lorja, precisament al trinquet de la localitat de la Costera. El resultat de 25 per 15 significa que Ian i Brisca sumen quatre unitats, per tant ja no poden ser agafats pels últims classificats del grup A, Iván i Néstor (Ontinyent) amb un punt.

Per la seua part, Montaner i Lorja van sumar una unitat en arribar als 15 tantejos, per a tindre un total de 3 punts. Això deixa el passe en l’aire, ja que hauran d’esperar al marcador entre Iván i Néstor contra Marrahí i Canari (Xeraco), també classificats.