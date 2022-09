Ja en són quatre els equips classificats per a la segona fase de la XV Copa Caixa Popular d’escala i corda. Les formacions representatives de Pedreguer-MasyMas, amb Pere Roc II i Pere, i de Murla, amb Giner i Jesús, van obtenir ahir el passe en véncer les seues partides. Els pedreguers van superar al conjunt de Dénia, amb Francés i Félix, per 60-35 al trinquet de Llíria. Per la seua part, els murlers van guanyar al binomi d’Almussafes, amb De la Vega i Tomás II, per 60-40 a Benissa.

Així, els equips de Pere Roc II i Giner són els primers a aconseguir dos dels tres bitllets del grup B i se sumen als duos de Montserrat, amb Marc i Santi, i de Benidorm, amb Soro III i Nacho, en la segona fase. Pere Roc II i Pere van ser els primers a apropiar-se de dos punts claus per a respirar tranquils. L’equip pedreguer va eixir per totes, sabedor de la importància de cada unitat en el nou format de la Copa, on l’últim classificat en la primera volta queda descartat per a la següent. Pedreguer-MasyMas va imposar-se en els sis primers jocs del duel, aplanant el camí per a la victòria. Pere carregava amb tota la força possible i Pere Roc II dominava el rebot i salvava les ofensives denieres. Amb 45-15, Francés i Félix van reaccionar per a encadenar tres jocs seguits, però es va quedar ací. Els pedreguers no estaven classificats, però la victòria de Murla, a la vesprada, ho va certificar. En una partida més que igualada, Giner i Jesús van portar la iniciativa en el marcador mantenint un avantatge de dos jocs. Amb 45-30, De la Vega i Tomás II van capgirar un ‘val i 15’ i van arribar a situar-se a un tanteig, però els murlers van saber aguantar i voltejar eixa dinàmica per encarar els jocs finals amb tot.