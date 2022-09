"Estem molt contents de comunicar-vos que l’equip de #sompilota ha sigut el guanyador en les eleccions a l’assemblea general de la Federació de Pilota Valenciana".

Amb estes paraules, la candidatura a la presidència a la Federació de Pilota Valenciana de Vicent Molines, comunica que ha sigut la guanyadora en la votació d'aquest diumenge.

"La nostra primera tasca no pot ser altra que donar les gràcies a totes les persones que ens han donat el seu suport, però també atorgar a la candidatura 'Una pilota unida' el nostre reconeixement pel resultat obtingut. Ens satisfà comprovar que el món de la pilota està tan viu i actiu com ho ha demostrat hui, perquè estem convençuts que aquest dinamisme i empenta són essencials per la seua millora i progrés", destaca el comunicat.

Genovés II felicita a la candidatura de 'Som Pilota'

Per altra banda, la candidatura 'Una pilota unida' de Genovés II ha publicat també un comunicat en el que felicita a l'altra candidatura. "A falta de la confirmació oficial dels resultats de hui, volem felicitar a la candidatura de 'Som Pilota' per haver uanyat les elecciones a l'Assemblea General de la Federación de Pilota Valenciana. Els desitgem molts encerts, perquè els seus encerts seran els de la pilota. També volem agraïr l'estima i el suport de tota la gent que ens ha donat tota la confiança. I als que no, gràcies per vindre a votar i demostrar que la pilota està viva. Molt viva. Una pilota Unida i Genovés II estaran sempre al costat de la pilota", destaca el comunicat.

Calendari fins a la proclamació definitiva

Tras els resultats de la primera votació, el 14 d'octubre es proclamarà l'Assemblea definitiva, el 17 es convocaran eleccions a la presidència i junta directiva i el 13 de novembre es faran les eleccions a presidència i junta directiva, amb la proclamació definitiva prevista per al 24 de novembre.