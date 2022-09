Per a créixer, sempre és important buscar la manera de reinventar-se i en la Copa Caixa Popular s’ha reflectit amb la incorporació d’una segona fase. La Fundació per la Pilota, entitat gestora del món professional, va decidir apostar per un nou format en la competició per parelles amb el qual la primera fase ha sigut frenètica. Cada quinze s’ha lluitat com cap altre, a gratcient que l’últim classificat a la finalització de la primera volta, quedava descartat per a continuar. Així, la modalitat de raspall ja compta amb els grups de la següent ronda definits, mentre que en escala i corda es resoldrà el pròxim cap de setmana.

La configuració del grup A queda amb els combinats representatius de Xeraco, amb Marrahí i Canari; La Llosa de Ranes, amb Ian i Brisca; i de Castelló de Rugat, amb Montaner i Lorja. Per l’altre costat, el grup B forma amb els equips d’Oliva, amb Salelles II i Seve; El Genovés, amb Badenes i Tonet IV; i Castelló, amb Vicent i Murcianet. La composició dels grups va repetir la configuració de la primera ronda, a excepció dels últims classificats, però açò té una explicació. Els dos primers de cada grup de la primera fase, van ser els caps de sèrie en cada grup de la segona fase. El que més punts tinga entre ells, al grup A, i l’altre al grup B. En el cas dels segons de cada grup de la primera fase, quedaren ubicats, al grup B el què més punts tinga entre ells, i l’altre al grup A. Pel que respecta als tercers de cada grup de la primera fase, es van distribuir amb el qual més punts tinga entre ells al grup A, i l’altre al grup B. Una fórmula que també es tindrà en compte en escala i corda, però que també serveix per a la Copa 2 Caixa Popular. En este cas, passa el mateix que amb els majors, on en raspall ja estan configurats els grups de la següent manera. En el A estaran David i Ibiza, Rafa i Sergi, i Momblanch i Momparler; i en el B queden ubicats Bonillo i Ricardet, Faverero i José, i Boronat i Marc.