La segona fase de la Copa Caixa Popular ja està ací. Almenys, en la modalitat de raspall els grups estan configurats. Falten els d’escala i corda. Cosa que es resoldrà este cap de setmana amb les dues places que queden pendents. Els resultats de les dues primeres jornades van servir perquè quatre formacions tinguen assegurada la classificació a la ronda que atorga el lloc a les semifinals.

De moment, els combinats representatius de Montserrat, amb Marc i Santi, i Benidorm, amb Soro III i Nacho, són els que guarden el bitllet en el grup A. Els binomis de Pedreguer-MasyMas, amb Pere Roc II i Pere, i de Murla, amb Giner i Jesús afrontaran l’última jornada del grup B sense la pressió per classificar-se. Tot i tindre assegurat el passe matemàtic, les posicions finals no estan definides, per tant estos conjunts encara tenen molt a dir.

Les altres dues places eixiran de la data final. En el grup A, el duo de la Pobla de Vallbona, amb Puchol II i Conillet, s’enfrontarà amb el de Vila-real, amb José Salvador i Javi, el pròxim divendres al trinquet de la localitat castellonenca. La fórmula és fàcil, si Puchol II i Conillet arriben als 35 tantejos, José Salvador i Javi seran els descartats, els quals han de guanyar si o si per a seguir en la lluita, ja que tenen una diferència de dues unitats.

En el grup B, els càlculs són més complicats. Els dos equips implicats són els de Dénia, amb Francés i Félix, i el d’Almussafes, amb De la Vega i Tomàs II. La diferència entre ells radica en dos punts i cinc tantejos en el coeficient, a favor de l’equip denier, que també va véncer en l’enfrontament directe. En la data final, Almussafes competirà amb Pedreguer i Dénia contra Murla. Perquè els de la Ribera Baixa es classifiquen, necessiten que alacantins perden, ells guanyar i que la diferència de tantejos siga favorable com a mínim de sis. Per exemple, una derrota de l’equip de Francés per 60-45 i una victòria del De la Vega per 60-35.