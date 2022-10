La segona fase de la VIII Copa Caixa Popular de raspall va arrancar al trinquet Ciscar de Piles amb la victòria de l’equip de La Llosa de Ranes, amb Ian i Brisca, sobre la formació de Xeraco, amb Marrahí i Canari, per 25-10. Tota una sorpresa atenent als resultats de la primera ronda, on els de la Safor van obtindre una actuació immaculada per a convertir-se en l’únic equip classificat com a invicte.

I és que en esta ocasió, Ian i Brisca van estar molt més endollats que els seus contrincants. Amb 10 per 5 i tots els jocs repartits des del dau, els llosers van trencar-li el dau als xeraquers i van obrir la primera diferència en el marcador. Tot i que els rojos van respondre igual, la confiança i iniciativa era blava, sobretot amb un Brisca que va guanyar la batalla de mitgers amb Canari.