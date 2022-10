No hi ha qui pare a Ian i Brisca. La segona fase de la VIII Copa Caixa Popular de raspall li senta de categoria a l’equip representatiu de La Llosa de Ranes. Dues victòries en dues partides disputades. La parella més en forma en la modalitat i que ja sap el que és alçar este títol. Ahir, Ian i Brisca van superar a la formació de Castelló de Rugat, composta amb Montaner i Lorja, amb un resultat de 25-10.

Un marcador enganyós pel qual va ocórrer al principi. La reballada va donar-li la possibilitat de partir des del dau als castellonencs. Una situació que van aprofitar per a adjudicar-se el primer tanteig des del dau. La ratxa es va allargar un tanteig més per a situar el 10 per cap en el lluminós. Lorja estava actiu al capdavant i això va permetre este avantatge, però l’anotació es va quedar ací perquè no van trobar la manera de continuar rematant els quinzes definitius.

Ian i Brisca estaven acusant el desgast de la partida anterior. La victòria del passat divendres sobre Marrahí i Canari, binomi representatiu de Xeraco, estava massa recent i en els compassos inicials, la sensació era de cansament per part de la parella llosera. Tot això va canviar i els de la Costera van encadenar joc rere joc fins a aconseguir la victòria.

Brisca continua en estat de gràcia. Dominador de la zona del mig, el d’Oliva es troba a gust amb Ian per darrere i això es reflecteix en el joc. Brisca aguanta i carrega amb efectivitat. Ian, en la seua línia, de menys a més en cada partida, cosa que resulta intimidant per als rivals segons avancen els quinzes. Una fórmula que recorda la millor versió d’esta parella, quan s’ajuntaren en 2020 en esta competició. Ian i Brisca es van emportar la Copa a casa i en 2022 augmenten les seues opcions a cada partida que es completa.

Amb les dues unitats aconseguides a Xàbia, l’equip de La Llosa de Ranes comanda el grup A amb quatre punts, mentre la resta de conjunts encara no han sumat.