No hi ha cap dubte que Tonet IV és el gran dominador de la modalitat de raspall, però actuacions com la que va signar al trinquet de Bellreguard reafirmen la seua condició de número u. Juntament amb Badenes, va superar Salelles II i Seve per 25-5 en el debut de les dos parelles en la segona fase de la Copa Caixa Popular.

El desenllaç va ser just, però el folgat resultat amb quatre jocs de diferència no tant perquè els representants d’Oliva van bregar bona cosa fins que el marcador va reflectir 15 per 5. En este tram, els quatre pilotaris van tenir la seua quota de protagonisme pel bon nivell oferit. El quinze arribava, principalment, de mans dels mitgers, mentre que els restos remaven per a allunyar la pilota dels seus dominis. El ritme era molt alt i els intercanvis de qualitat. En els dos últims jocs sí que va ser un poc més clar el domini de la parella que juga amb l’escut del Genovés, amb Tonet IV en pla estel·lar, però tenint la seguretat que Badenes era capaç de tornar-ho pràcticament tot. Escala i corda La Copa Caixa Popular en la modalitat d’escala i corda també va tenir ahir partida. Va ser al trinquet de Pedreguer i per a tancar la primera fase. L’equip local de Pere Roc II i Pere es va imposar al d’Almussafes amb De la Vega i Tomàs II per 60-50. Els vencedors han acabat la ronda invictes, líders del seu grup i com a millor equip de la competició fins a la data. Els derrotats van dir adeu al campionat, pel qual han passat amb més pena que glòria, tenint en compte l’entitat dels dos pilotaris. Així i tot, el comiat va ser molt digne davant una parella que fins ara està intractable. També es van jugar partides de la Copa 2. Al mateix trinquet de Pedreguer, Alejandro i Guillermo es van imposar a Capellino i Héctor per un ajustat 60-50. I al trinquet de la Llosa de Ranes, en la modalitat de raspall, Boronat i Marc van guanyar Favarero i José pel tanteig de 25-20.