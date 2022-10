Amb motiu de la festivitat del 9 d'Octubre, este dissabte es durà a terme al trinquet Pelayo una partida especial que a més correspondrà a la segona edició del Trofeu La Marina de València. Pere Roc II, Pere i Héctor s'enfrontaran a Salva Palau, Javi i Carlos a les 18.00 hores, després d'una prèvia de promoció.

L'equip enumerat en primer lloc està de plena actualitat per la magnífica trajectòria que estan oferint Pere Roc II i Pere en la Copa Caixa Popular, on són els únics que continuen invictes. Amb el complement d'Héctor en la punta, el trio és un dels més forts que es poden configurar en l'actualitat.

La formació rival havia de tindre un potencial similar i per això s'ha escollit a pilotaris de molta pegada i facilitat per a fer el quinze com Salva Palau i Javi així com un altre punter de total garantia, com és el cas de Carlos. A més a més, tots tres jugadors solen garantir un gran rendiment sobre les lloses de la 'catedral'.

El II Trofeu La Marina de València manté el vincle que es va crear l'any passat entre la Fundació per la Pilota Valenciana i La Marina de València, amb la voluntat de les dues entitats que perdure en el temps.

Seguint amb l'actualitat del trinquet Pelayo, el recinte de la capital recupera des d'esta setmana la sessió dels dijous, que estarà dedicada, principalment, a fomentar la progressió dels joves que treballen per a arribar i consolidar-se en la condició de figura de la pilota.

Este dijous dia 6, a les 16.30 hores jugaran Paterneret, Andrés i Òscar Font contra Xavi, Mario i Bessó. A continuació, Adrián II i Javi Campos s'enfrontaran a Lostado i Guillem Palau.

Partides del 9 d'octubre

Per altra part, el II Trofeu La Marina de València no serà l'única partida especial programada amb motiu del 9 d'Octubre. El mateix dissabte, però a la localitat d'Almassora, De la Vega, Álvaro Gimeno i Marc B s'enfrontaran a José Salvador, Guillermo i Juan al carrer Sant Vicent en la disciplina de galotxa (16.00 hores).

Ja en diumenge, el trinquet de la Pobla de Vallbona obrirà les portes per a celebrar el dia gran dels valencians amb un cartell de primer nivell que anuncia Puchol II i Monrabal II contra José Salvador i Tomàs II (18.00 hores).

El mateix diumenge també hi haurà partides commemoratives de carrer. A Jesús Pobre i en la modalitat de raspall, Iván i Raúl jugaran contra Badenes i Lorja a les 11.00 hores al carrer Pare Pere. I a Moncofa, duel a galotxa programat a les 17.30 hores al carrer de Pilota Valenciana amb De la Vega, Guillermo i Vicent de Moncofa contra Salva Palau, Jesús i Rafa.