La segona fase de la Copa Caixa Popular d’escala i corda va començar ahir al trinquet de Guadassuar i ho va fer oferint una de les millors partides que s’han presenciat fins a la data, en la qual l’equip de Pedreguer-Masymas de Pere Roc II i Pere es va imposar al de Murla de Giner i Jesús per 60-55.

El duel va arrancar a un ritme frenètic que es va mantenir fins a l’últim quinze. No solament això, els intercanvis van ser constants i de màxima qualitat, amb tots quatre pilotaris jugant decididament a l’atac tenint les idees molt clares, però trobant-se sovint amb la bona oposició dels rivals que evitaven quinzes cantats.

Pere Roc II i Giner van fer un recital darrere remant i alçant pilotes que pesaven tones. A més a més, la confiança en el seu moment de forma era tal, que no van dubtar en carregar per poc que intuïren que fer el quinze era possible.

Davant, Pere i Jesús també van parar i passar molta pilota encara que es van destacar més en la tasca ofensiva, que van realitzar amb molt encert ajustant amb eficàcia les pilotades.

El marcador va transcórrer igualat amb Pere Roc II i Pere sempre amb un joc per davant i amb Giner i Jesús igualant a continuació. Així fins al 40-40, quan la parella després vencedora va fer tres jocs seguits; sense dominar clarament, encara que tenint més quinze. Però hi hagué ovació de Giner i Jesús i igualada a 55 amb el públic ovacionant dempeus als quatre pilotaris per l’espectacle oferit.

Raspall

La Copa Caixa Popular de raspall també va tindre activitat ahir, en este cas al trinquet de Castelló de Rugat on l’equip local de Montaner i Lorja a superar el de Xeraco amb Marrahí i Canari per 25-15.

Ací també es va jugar prou a pilota, sobretot després del 20 per 5 favorable a Montaner i Lorja, que es van distanciar per la contundència del rest d’Almiserà i la gran definició del mitger d’Alzira. Enfront, Marrahí i Canari no trobaven la seua millor versió i patien.

Però els representants de Xeraco es van calfar i van oferir el seu vertader nivell, de manera que van fer dos jocs i a punt van estar d’aconseguir la igualada a 20 encara que no van concretar el val a favor.

Esta va ser la segona partida per als dos equips en esta fase, on els guanyadors sumen 2 punts, per 1 punt els derrotats.