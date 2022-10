El XIII Campionat Individual CaixaBank de raspall d’Elit Femenina – Trofeu President de la Generalitat Valenciana va viure ahir la seua penúltima jornada al trinquet de Bellreguard. Una jornada doble perquè va acollir les dues semifinals de la competició. Victoria de València i Mar de Bicorp es van classificar per a la final del dissabte 15 d’octubre, de vesprada, a Càrcer, i amb les càmeres d’À Punt en directe.

La final serà una repetició de la de l’any passat, que també va enfrontar a les dues jugadores, amb triomf de Victoria, que guanyava el seu quart títol. Ara aspira a l’Individual número cinc. Per la seua part, Mar disputarà també la seua cinquena final, de les quals va guanyar la de 2015, contra Noelia de Beniparrell.

Per a arribar a la final, Victoria es va desfer d’Irene en la primera partida de la vesprada a Bellreguard. Tot i que Irene va plantar cara en els primers jocs, no va tancar cap dels dos vals que va tindre, un al dau i l’altre al rest, i Victoria es va posar per davant per començar el camí cap al triomf amb el 25-5 definitiu.

Victoria: “Havia d’eixir a tope”

La rest va destacar que la seua eixida estava pensada que fora a per totes, imprimint un ritme molt alt per a desgastar a la seua rival: “Sabia que havia d’eixir a tope i imposar el meu joc perquè si no tens el control de la partida, potser els nervis et juguen una mala passada”. Gràcies a això, va dir, “no li he donat opcions a Irene, tot i que ella ha tingut dos vals en els dos primers jocs”. Ara, en la final, tindrà a Mar, amb la qual fa molts anys que juga: “És una jugadora molt completa, i ja no és com juga ella, sinó que ella sap com jugar-me a mi”.

En la segona partida, Mar va jugar amb molta contundència davant d’Aida, que intentava fer front a la intensitat de la de Bicorp. La jugadora de Moixent no va poder amb el joc de Mar, i finalment la partida es va tancar amb el 25-5 per a la de la Canal de Navarrés, que aspira al seu segon títol de l’Individual davant una Victoria que l’ha deixat amb la mel als llavis en dues finals (2019 i 2021).

Mar, satisfeta

Mar va explicar que havia acudit a la semifinal “nerviosa” perquè “Aida juga molt bé en l’Individual, sap amagar molt la pilota i em feia por perquè sabia buscar els meus punts dèbils”. Però, després va veure que començava a jugar bé, i a partir d’eixe moment “m’he trobat còmoda, se m’han anat els nervis, que m’han durat els primers quinzes, i he acabat molt contenta”. Ara, que tindrà davant a Victoria, pensa que serà “un repte difícil, perquè és una jugadora molt completa en tots els aspectes, trau molt bé, té les dues mans, i això ajuda molt en l’Individual”. Ella, assegura, intentarà fer front a la partida “sense nervis, o almenys intentar-ho, i no anar derrotada, sinó pensant que puc fer alguna cosa perquè, mai se sap, cada partida és un món”.