El combinat valencià s’ha imposat en les modalitats de Joc Internacional -homes i dones- i one wall -dones: en homes es va suspendre per pluja-, mentre que en llargues la selecció va caure amb Bèlgica en la II Trobada de la Mediterrània – Copa Llatina de pilota de la CIJB, celebrada en Simat de la Valldigna.

La jornada de divendres va significar la posada de llarg de la Trobada amb una Taula Redona sobre Formació a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, i la inauguració oficial de l’esdeveniment, que va tindre lloc al Monestir de Simat, després d’una desfilada de totes les seleccions pel centre del poble fins aquest lloc tan emblemàtic.

Primer títol, de les dones en Joc Internacional

La competició es va iniciar el dissabte, amb victòria de l’equip femení valencià en Joc Internacional, després d’una final a la qual van arribar els dos equips de la Comunitat Valenciana. Al carrer del Monestir es van disputar les primeres partides amb victòries dels dos equips valencians sobre Itàlia (6-1 i 6-5). En la final, l’equip 1, format per Carmen, Marina, Judith, Lluna i Laura es va imposar al d’Aina, Adriana, Laura, Mireia, Isabel i Júlia per 6-3.

Remuntada de la masculina

A aquest primer títol es va sumar el que a primera hora de la vesprada sumava el combinat masculí, que derrotava a Bèlgica al camp de futbol de Simat per 6-5 després de remuntar un 1-4 en contra. Després d’una fase prèvia, la selecció va derrotar en semifinals al combinat català i valencià (6-3), mentre que Bèlgica es desfeia d’Itàlia per 6-1. En la final, la intensitat va ser la nota predominant, però la selecció va aconseguir la victòria gràcies a un gran treball d’equip per remuntar un resultat molt desfavorable.

El One Wall femení, valencià

De vesprada, la competició es va traslladar als frontons de Benifairó de la Valldigna per disputar la competició de One Wall. En homes no es va celebrar per la pluja, però sí es va poder tancar la competició de dones, amb victòria contundent de la selecció valenciana, que va copar les tres posicions del podi amb els seus tres equips. Itàlia va situar els seus dos equips en quarta i cinquena plaça.

Les llargues, per a Bèlgica

La jornada de dissabte va deixar pas al diumenge amb la partida de Llargues que enfrontava a la selecció valenciana i a la belga. Bèlgica va imposar la seua experiència en la modalitat front a un combinat valencià jove que va veure com els seus rivals se n’anaven en el marcador. La victòria belga va ser contundent, amb un 8-1.

Per a aquesta II Trobada de la Mediterrània, els seleccionats valencians han estat, en homes, Alejandro de Montserrat, Diego d’Onda, Xavi i Joan de Beniarbeig, Abel i Rubén de Moixent, Mario de Tavernes Blanques, Raúl i David de Quatretonda, Marc d’Orba i Joan de Vinalesa, mentre que en dones, han jugat Carmen de Castelló de la Plana, Adriana i Lluna de Borbotó, Aina de Meliana, Marina d’Algímia, Judith de Laguar, Laura de l’Alfàs del Pi, Júlia de Tavernes de la Valldigna, Laura de Carlet, Isabel de Rafelbunyol i Mireia de Beniparrell.