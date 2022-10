La Copa Caixa Popular de raspall ja té als dos primers semifinalistes. Les places es van adjudicar ahir al trinquet de Xeraco amb la victòria de la formació d’Oliva de Salelles II i Seve per 25-5 davant la de Castelló amb Vicent i Murcianet. Este desenllaç classifica als vencedors, també als representants del Genovés, Badenes i Tonet IV, mentre que Vicent i Murcianet s’acomiadaran del torneig quan disputen la partida que tenen pendent en la ronda en curs. Per tant, en el Grup B solament queda definir qui passarà com a primer i qui serà segon.

Salelles II iSeve van aconseguir la victòria i la classificació obrint la porta gran del trinquet de Xeraco. L’actuació d’ambdós pilotaris va ser impecable, quasi perfecta. Les dos línies van restar molt, però sobretot van carregar, des de qualsevol posició i manera. Vicent i Murcianet van plantejar batalla fins que amb el marcador en 15-5 en contra i val i quinze a favor per a sumar al rest i passar al dau amb la possibilitat d’igualar, van perdre eixe joc per la fantàstica reacció dels rivals, que poc després van certificar el triomf. Hui a massamagrell La Copa continua hui en la modalitat per dalt corda. La partida estava programada a Massamagrell, però s’ha passat a la Pobla de Vallbona per previsió de pluja, La formació de Pedreguer de Pere Roc II i Pere s’enfrontarà a la de Dénia amb Francés i Félix. Les dos parelles estan jugant a gran nivell i es pot esperar una mol bona confrontació. Pere Roc II i Pere són els únics que continuen invictes i cada vegada sonen més com a ferms candidats per a arribar a la final. Francés i Félix sembla que han aconseguit el poc de regularitat que els hi havia faltat en alguna partida i a hores d’ara són un dels equips més complicats de batre. Per a ambdós conjunts serà la segona aparició en esta nova ronda, on han debutat amb victòria. Copa 2 En la Copa 2, Boronat i Marc també van aconseguir ahir plaça de semifinals a Xeraco en superar Bonillo i Rafa per 25-20. I en escala i corda, segona victòria de Mario i Carlos, ara per 60-40 i davant Vicent i Álvaro Gimeno, que ahir van debutar en la segona fase a la Pobla de Vallbona.