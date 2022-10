El dissabte 15 d'octubre a les 17.30 es jugarà en el trinquet de Càrcer la final de l'individual CaixaBank de raspall professional femení entre Victòria de València i Mar de Bicorb. La partida serà retransmesa en directe per À Punt. Prèviament, tindrà lloc la partida entre Aida i Irene, que decidirà quina jugadora aconseguirà la tercera posició.

Des de la Federació de Pilota Valenciana, el president José Daniel Sanjuán assegura que es tracta de la final de les jugadores més en forma del món professional. “Vam poder gaudir dijous passat en el trinquet de Bellreguard d'unes semifinals a gran nivell i ara esperem fer el mateix amb una final disputada dissabte que ve en el trinquet de Càrcer”, ha assenyalat.

Durant l’acte celebrat hui al Palau de la Generalitat, el president valencià, Ximo Puig, ha donat l’enhorabona a les finalistes, Victoria i Mar, i a Irene i Aida que jugaran la partida pel tercer lloc. També ha donat les gràcies perquè el treball de les jugadores representa “a tota la societat valenciana”. “Ja hi ha un vint per cent de competicions femenines i vora 800 dones i xiquetes que practiquen el nostre esport”. Així mateix Puig ha tingut paraules d’agraïment a l’actual president de la Federació de Pilota Valenciana: “Ha estat un honor haver treballat amb Daniel Sanjuán, sent conscients de les dificultats que hi ha hagut però la pilota va endavant i et deu un reconeixement”.

Hi ha agraït també l’aliança que ha creat CaixaBank amb la Federació de Pilota Valenciana. “Tots junts hem forçat una aliança molt potent” ha assenyalat el president de la Generalitat.

Loles Petit, des de CaixaBank, ha afirmat que se senten més que orgullosos d'acompanyar en aquest camí de professionalització a les jugadores de pilota valenciana. “Portem ja cinc anys apostant fermament per elles i anem a continuar treballant perquè en un futur no molt llunyà en siguen moltes més. Hui és un motiu de satisfacció haver arribat fins a aquest palau de la Generalitat per reivindicar l'esport femení de la mà de dues de les jugadores més representatives de la Comunitat Valenciana, com també ho és la nostra entitat, preocupada per una societat més justa i igualitària, amb oportunitat per a tots i totes”, ha assegurat Loles.

Després d'haver-se disputat les semifinals en el trinquet de Bellreguard dijous passat, Victoria i Mar tornaran a ser les protagonistes d'aquesta final de l'Individual. El duel serà una repetició del disputat l'any passat, que també va enfrontar a les dues jugadores, amb triomf de Victoria, que guanyava el seu quart títol i la Feninde. Ara aspira a l'Individual número cinc. Per part seva, Mar disputarà també la seva cinquena final, de les quals va guanyar la de 2015, contra Noelia de Beniparrell.

Per a arribar a la final, Victoria va derrotar a Irene en la semifinal celebrada a Bellreguard la setmana passada. A pesar que Irene va fer front en els primers jocs, no va tancar cap dels dos vals que va tenir, un al dau i l'altre des de la resta, i Victoria es va posar per davant per a començar el camí cap al triomf amb el 25-5 definitiu. Ara, en la final, tindrà a Mar, amb la qual fa molts anys que juga: “És una jugadora molt completa, i ja no és com juga ella, sinó que ella sap com jugar-me a mi”.

Per part seua, Mar va jugar amb molta contundència en la semifinal davant Aida, que intentava fer front a la intensitat de la de Bicorb. En vèncer, la de la Canal de Navarrés aspira en el seu segon títol de l'Individual davant una Victòria que li ha deixat amb la mel en els llavis en dos finals (2019 i 2021). “Serà un repte difícil, perquè és una jugadora molt completa en tots els aspectes, saca molt bé, té les dues mans, i això ajuda molt en l'Individual”, ha expressat Mar sobre Victoria.