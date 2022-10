Les candidatures a la presidència de la Federació s’han reunit per a tractar la possibilitat d’una opció conjunta, però continuaran per separat per a la votació definitiva dels assembleistes.

Som Pilota, amb Vicent Molines com a candidat, ha emés un comunicat assenyalant que es valora positivament la voluntat de les dues parts per a dialogar i que després de realitzar una reflexió s’ha decidit continuar endavant amb el projecte i nomenar una junta directiva «amb total autonomia, creant un equip sense fisures i amb una línia de treball clara, definida i única», diuen. Una Pilota Unida, encapçalada per Genovés II, ha contestat que han proposat una candidatura conjunta a causa de l’ajustat resultat de la primera votació. «Prefereixen una pilota dividida i confrontada abans que una consensuada i unida. Passe el que passe el 13 de novembre, vora la mitat de la gent que va participar el 25 de setembre es quedara sense representació en la nova junta directiva», assenyalen.