Victoria ja té cinc títols individuals del mà a mà: la mà sencera. La valenciana ha jugat cinc finals del Campionat Individual CaixaBank de raspall i ha guanyat les cinc, les quatre últimes de manera consecutiva. A la d'enguany, jugada aquest dissabte al trinquet de Càrcer, va imposar-se per un clar 25-5 a la seua companya de club i amiga des de fa anys, Mar de Bicorp.

I això que la partida començà molt igualada. De fet, el primer joc va ser per a Mar, afavorida per la reballà, que va dir blau. La de Bicorp va arrancar amb força i determinació, mentre Victoria, des del rest, responia com podia a les pilotades de la seua rival.

Però, a poc a poc, la campiona va entrar en acció amb el seu joc sòlid. Victoria va tornar l'equilibri a l'electrònic i passà al rest, des d'on va aconseguir trencar la treta de Mar. Era el primer pas cap a la reedició del títol.

Mar no va baixar els braços, però les tretes de Victoria des del dau eren quasi mig quinze. Així, Mar ho va intentar de totes les maneres, especialment amb la seua raspada que posava en dificultats a la seua rival, però els jocs anaven cap a la butxaca roja.

Victoria ja va resultar imparable. Tant al dau com al rest, va exhibir la seua fortalesa física i mental per a mantindre la concentració fins que l'últim quinze li va fer proclamar-se campiona de l'Individual de raspall d'elit femenina per cinquena vegada.

Irene s'apunta el tercer lloc

En la partida pel tercer lloc, jugada abans de la gran final, Irene va superar a Aida per 25-10. D'aquesta manera, va invertir el resultat de l'any passat, on la de Moixent acabà tercera per davant de la de Massamagrell. En aquesta ocasió, Irene va començar molt fort i es va apuntar els tres primers jocs, amb la qual cosa la partida ja estava al seu favor.

Tot i la resposta d'Aida, a la que li va costar entrar en joc, el triomf d'Irene va ser indiscutible.

Lliurament de trofeus

Participaren en el lliurament de trofeus Raquel Tamarit, consellera de Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana; José Daniel Sanjuán, president de la Federació de Pilota Valenciana; Pepe Botella, alcalde de Càrcer; Toni Such, director general d'administració local de la Generalitat; i Loles Petit, directora comercial de CaixaBank a la Comunitat Valenciana.