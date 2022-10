Els equips de la Pobla de Vallbona i Benidorm van repetir confrontació a Pelayo després de la marató que van oferir el dimecres a Almassora. Una altra vegada, la partida va superar les dos hores i novament hi hagué victòria per a la parella del Camp de Túria, Puchol II i Conillet, que va deixar en 50 a la de la Marina Baixa de Soro III i Nacho.

La partida va començar sent discreta i desequilibrada perquè Puchol II i Conillet van eixir concentrats i encertats mentre que Nacho estava desaparegut o rematava a mitges mans, sense generar perill. Així les coses, un equip pegava des de les dos línies i l’altre jugava a llevar-se la pilota de damunt, la qual cosa va posar l’electrònic en 35-15.

La diferència en la pista era tanta com la del marcador fins que en passar al dau, Soro III va traure la pilota nova. Per primera vegada es veia als blaus carregar, a més als dos, i als rojos en problemes.

Nacho havia entrat en partida mentre que Soro III es podia dedicar a fer més coses que alçar pilotes. Puchol II i Conillet es mantenien bé, però la vaqueta li deia més als de Benidorm, que es van situar en 40-35 en contra.

A partir d’ací, la partida va ser sensacional. Nacho va emprar les dos mans com acostuma mentre que Conillet va plantar cara al millor mitger de la nòmina professional. Un gran duel prop de la corda, encara que l’espectacle elevat a la màxima expressió va estar darrere.

Puchol II, que es de passar pilotes impossibles, va executar rebots inversemblants que la llei de la física no podria entendre ni explicar. I Soro III va ser un martell, per a pegar o restar i per a posar contra les cordes al número u, que va guanyar patint i ja frega amb els dits la passada a les semifinals. Soro III i Nacho també estan més a prop gràcies al punt aconseguit encara que els tercers en litigi en el Grup B, l’equip de Montserrat de Marc i Santi, tenen les mateixes opcions de classificar-se.