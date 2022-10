L’equip d’Oliva, amb Salelles II i Seve, va lluir-se a casa, encara que no va obtenir un premi que era difícil d’assolir. Els de la Safor es van emportar els dos punts corresponents en una victòria de la VIII Copa Caixa Popular de raspall, però el triomf va ser insuficient per a superar als seus contrincants en el tauler. La formació del Genovés, amb Badenes i Tonet IV, queda al capdavant del grup B amb set unitats, tot i caure per 25-20, i jugaran les ‘semis’ contra Xeraco, amb Marrahí i Canari, el pròxim dissabte a Bellreguard. Per la seua part, el conjunt d’Oliva s’enfrontarà amb La Llosa de Ranes, amb Ian i Brisca, el pròxim dissabte al trinquet de Piles.

La tasca de Salelles II i Seve era complicada, Els olivers necessitaven una partida sabatera, és a dir, 25 per cap, per a poder pujar a la primera plaça. Ja de primeres es van convertir dos jocs al rest i les càbales es van tombar. Els genovesins van arribar a ficar-se amb 10-20, però Salelles II va treure la millor versió per a liderar la remuntada. Hui serà el torn per a la XV Copa Caixa Popular d’escala i corda a Guadassuar (18.30 hores) amb Benidorm, amb Soro III i Nacho, contra Montserrat, amb Marc i Santi. Un duel on una victòria dels de la Marina Baixa deixaria fora de les semifinals als de la Ribera Alta, sempre que estos no puntuen, i també classificaria a La Pobla de Vallbona, amb Puchol II i Conillet.