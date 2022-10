La Copa Caixa Popular en la modalitat d’escala i corda ja té en l’equip de Benidorm de Soro III i Nacho els primers classificats per a les semifinals gràcies a la victòria d’estos per 60-45 aconseguida ahir a Guadassuar davant la formació de Montserrat de Marc i Santi. Els derrotats van sumar 1 punt amb el qual continuen vius i que els permetrà jugar-se la passada contra la parella de la Pobla de Vallbona de Puchol II i Conillet en partida que tindrà lloc el pròxim dissabte a Petrer.

Soro III i Nacho van superar Marc i Santi per 60-45. Les dos formacions van jugar prou, van rendir bé i la victòria va caure del costat d’aquells que van tindre més colps guanyadors i van fer menys errades no forçades.

Soro II i Nacho sempre van anar per davant. En la primera meitat, amb diferències d’un a tres jocs, segons la inspiració a un costat o l’altre de la corda. La pràctica totalitat dels jocs n’eren renyits amb Nacho i Marc tenint més presència en atac mentre que els seus companys feien bona tasca en l’ajuda.

Però l’equilibri se solia trencar a la mà dels de Benidorm. Alguna vegada per un quinze a temps, una altra per l’errada inoportuna dels rojos i fins i tot perquè la pilota era capritxosa i trencava o era falta en la ferida. El cas és que el marcador, en arribar al tram decisiu, es va posar en 50-30.

Marc i Santi van espentar bona cosa, sobretot el rest de Montserrat, i això els hi va permetre arribar a 45 i sumar un punt que pot valdre el seu pes en or.

Copa 2

La sessió a Guadassuar va començar amb la partida de la Copa 2 en la qual Mario i Carlos van guanyar Vicent de Vinalesa i Álvaro Gimeno per 60-35. Este resultat classifica els vencedors per a les semifinals i també a Héctor de Sueca i Bueno mentre que els derrotats s’acomiadaran de la competició quan juguen la partida que els hi queda en esta segona fase.