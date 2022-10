Aquest divendres torna la I Copa Diputació de Castelló de raspall femení i ho farà al trinquet de Borriol a les 22:30h amb la segona partida del calendari, amb Victoria i Natalia contra Irene, Anabel i Mireia. Serà una intensa jornada que començarà per la vesprada amb moltes activitats programades pel Club de Pilota de Borriol.

A les 16:45h començaran les activitats al trinquet de Borriol amb l’escola de pilota del club. Després, de 18:00h a 21:00h s’han organitzat diverses partides de frontó amb els membres del club. La jornada continuarà amb la presentació, a les 21:00h, dels equips de frontó i de l’escola de pilota de Borriol. Serà just abans del sopar, també previst, per completar un intens divendres de pilota amb el duel de la Copa Diputació entre els equips encapçalats per Victoria i Irene, a les 22:30h.

Ara mateix l’equip que lidera la classificació és el d’Ana i Amparo, que es va imposar 25-20 a Aida i Myriam al trinquet d’Onda, en el duel viscut el dimecres passat. Després d’aquesta partida, van sumar 2 i 1 punt, respectivament. Ara arriba la segona partida que tancarà la primera jornada de la competició. Victoria i Natalia s’enfrontaran a Irene, Anabel i Mireia, que substitueix a Carmen, lesionada al turmell.

Calendari I Copa Diputació de Castelló:

Dimecres 19 d’octubre, Onda:

Aida i Myriam 20 - Ana i Amparo 25

Divendres 21 d’octubre, 22:30h, Borriol:

Victoria i Natalia – Irene, Anabel i Mireia

Dimecres 26 d’octubre, 18:00h, Vila-real:

Victoria i Natalia – Aida i Myriam

Dijous 27 d’octubre, 19:00h, Castelló de la Plana:

Irene, Anabel i Mireia - Ana i Amparo

Dimarts 1 de novembre, 12:00h, Xilxes:

Irene, Anabel i Mireia - Aida i Myriam

Dijous 3 de novembre, 18:30h, Borriana:

Ana i Amparo – Victoria i Natalia

FINAL: Divendres 11 de novembre, 22:30h, Almassora

Classificació provisional I Copa Diputació de Castelló:

Ana i Amparo 2 pts

Aida i Myriam 1 pt

Victoria i Natalia 0 pts

Irene, Anabel i Mireia 0 pts