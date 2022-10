Vicent Molines serà el nou president de la Federació de Pilota Valenciana després de que Genovés II anunciara este dissabte que deixava de ser candidat, amb el següent comunitat oficial.

"Des d’Una Pilota Unida volem anunciar que no hem presentat cap candidatura a la junta directiva de la Federació de Pilota per les següents raons:

1. Entenem que, una vegada descartada la unió de candidatures, Som Pilota té el recolzament suficient per a nomenar una nova junta directiva i un nou president de la Federació.

2. La nostra voluntat és evitar tensions estèrils en l’assemblea del 13 de novembre.

3. Creiem oportú que la nova junta directiva puga treballar ja, des de hui, per tal de portar endavant el seu programa. Ens tindran sempre disposats a sumar.

Continuitat de la plataforma

D’altra banda, la plataforma Una Pilota Unida es manté viva i activa per acomplir la seua obligació i responsabilitat, que no són altres que ajudar, col•laborar i treballar per la pilota al costat de la nova directiva. Ho intentarem fer representant la voluntat i defensant els interessos dels nostres electors, així com vigilant també que s’acomplisca el programa de govern proposat pel nou president.

En este sentit, desitgem molts encerts a Som Pilota, Vicent Molines i seua la junta directiva. Els seus encerts seran els de la pilota.

Este procés electoral que ara acaba ha sigut una experiència nova per a la majoria de nosaltres. El tanquem més que satisfets amb la resposta, el recolzament i l’estima que hem rebut de clubs, esportistes, tècnics, jutges i trinqueters. Gràcies. Ha quedat clar que la pilota està viva, però també que reclama canvis en la seua gestió. Ens trobareu sempre al costat de la pilota".