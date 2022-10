La Pobla de Vallbona va viure una jornada màgica digna d’una semifinal de la XV Copa Caixa Popular d’escala i corda. L’equip de Montserrat, amb Marc i Santi, va convertir-se en el primer finalista després de remuntar una partida que anaven perdent per 40-20 davant el conjunt representatiu de Dénia, amb Francés i Félix. El 60-40 amb el qual va concloure el lluminós va ser producte d’una autèntica exhibició de Marc amb pilotades que eren canonades per als seus contrincants. També de la conjunció amb Santi, després d’un inici irregular.

Amb 40-20 i un quinze en contra, Marc va traure una pilota nova i va començar una partida diferent. Abans, Francés i Félix es mostraren sense fissures, amb el rest lluint com és habitual al recinte poblà i el mitger parant les ofensives contràries i intervenint en colps definitius en atac.

Així mateix, el trinquet del Camp de Túria també va ser l’escenari on Mario i Carlos van classificar-se per a la final de la IV Copa 2 Caixa Popular d’escala i corda, en superar a Alejandro i Guillermo per 60-55.