La XV Copa Caixa Popular d’escala i corda va completar el cartell dela final amb l’equip de Benidorm, amb Soro III i Nacho. El trinquet de Pelayo va ser el jutge que va decidir la classificació després que els de la Marina Baixa s’imposaren a la formació de Murla, amb Giner i Jesús, per 60-45.

La semifinal va estar igualada fins que amb 40 per a cada costat del lluminós, Soro III i Nacho van pujar una marxa de més per a desmarcar-se en el marcador. Així, els benidormers van sumar tres tantejos consecutius per a obrir marge (55-40). Giner i Jesús van poder retallar distàncies, però poc més. Així, Soro III i Nacho es jugaran el títol el pròxim dissabte en el trinquet de Vilamarxant, davant el combinat representatiu de Montserrat, amb Marc i Santi.

Copa 2

Héctor de Sueca i Bueno competiran amb Mario i Carlos, el pròxim divendres a Pelayo per a buscar el títol de la IV Copa 2 Caixa Popular d’escala i corda, ja que van véncer (60-50) ahir a Carlos Donat i Hilari, també a la catedral.