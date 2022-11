Ja està preparada la sisena edició del Trofeu Mixt Masymas, una de les cites més singulars de la temporada en la pilota d'elit pel fet de desenvolupar-se en dues modalitats.

Habitualment, el torneig ha transcorregut en tres jornades corresponents a les semifinals i les dues finals. En esta ocasió, no obstant això, s'ha optat per ampliar el nombre de municipis i trinquets en els quals s'anunciaran les millors figures de l'actualitat.

Així les coses, seran quatre dies seguits per a la disputa de les eliminatòries d'escala i corda i raspall mentre que els dos títols sí que resoldran en la mateixa sessió, programada el 12 de novembre en el trinquet de Pedreguer.

La primera semifinal d'escala i corda es jugarà diumenge que ve, dia 6 de novembre, en el trinquet de Benissa: Puchol II i Pere es mesuraran a Pere Roc II i Félix.

Un dia després, a Xeraco, torn per al raspall amb la semifinal que enfrontarà Iván i Canari contra Marrahí i Seve. La disciplina de la raspada completarà la segona semifinal el dimarts 8 de novembre a Oliva on Moltó i Tonet IV jugaran contra Salelles II i Brisca.

Tornant a la modalitat d'escala i corda, la segona semifinal es disputarà el dimecres 9 de novembre a Guadassuar on Francés i Nacho es mesuraran a Giner i Tomàs II.

El colofó i fi de festa, com s'ha esmentat anteriorment, tindrà lloc el 12 de novembre a Pedreguer. Primer es resoldrà el títol de raspall i a continuació es jugarà la final d'escala i corda.

Qualitat

El VI Trofeu Mixt Masymas s'ha presentat este dilluns a Pedreguer en la seu central de la cadena de supermercats valenciana. L'acte ha estat presidit pel director general de Supermercats Masymas, José Juan Fornés, a qui han acompanyat el president de la Fundació per la Pilota, Joan Alepuz, i el vicepresident de la mateixa entitat, Josep Maria Soriano, així com els pilotaris Pere, Giner, Salelles II i Canari.

Pel que respecta als protagonistes del torneig, Salelles II ha manifestat que "els equips són tots molt potents, configurats amb pilotaris que estan en un molt bon moment per a jugar. Personalment estic molt satisfet pel fet de jugar amb Brisca, ja que som del mateix poble, des de xicotet li he vist jugar i mai havíem tingut l'oportunitat de participar junts en una mateixa competició", ha dit el pilotari d'Oliva.

En la disciplina d'escala i corda, Pere ha assenyalat que "este torneig és una de les cites que espere amb més ganes i que sempre vull jugar per l'amistat que m'uneix a la família Fornés. Ara bé, per a entrar en Trofeu Mixt Masymas cal estar en un bon estat de forma perquè l'exigència és màxima. Afortunadament estic bé i completant una bona campanya. Els equips de les dues modalitats estan molt compensats i crec que la lluita serà dura per a nosaltres i bonica per als aficionats".

Valors esforç i espectacle

En la seua intervenció José Juan Fornés ha mostrat la seua "satisfacció i orgull per poder contribuir al fet que alguna cosa tan nostra puga millorar i créixer. A més, en Masymas ens sentim molt identificats amb la pilota pels valors amb ens uneixen, com l'esforç i el treball en equip. Crec que és un cartell atractiu per als jugadors i també per a l'afició, per la qual cosa esperem que esta edició també resulte un èxit i es mantinga la dinàmica positiva en el torneig", ha dit el director general de Supermercats Masymas.

També s'ha dirigit als presents el president de la Fundació, Joan Alepuz, per a assenyalar que "este ja és un trofeu clàssic i la previsió és que torne a ser un èxit de convocatòria i esportiu perquè novament s'han triat els jugadors en millor forma. Des de la Fundació continuem treballant per millorar l'espectacle i creiem que estem en el bon camí perquè últimament les partides estan eixint molt bé i les televisades estan tenint un gran èxit d'audiència. Això és possible gràcies a la col·laboració d'entitats com Masymas, que ens permet treballar en estes condicions".